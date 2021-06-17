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開烘！台南愛文芒果乾加工提前啟動 消費者多買助農民
為協助芒果農度過疫情難關，台南山上和官田區農會芒果加工都提前開工，比往年早了近一個禮拜，山上區農會總幹事許弘霖說，芒果主要是向南化農會收購，每台斤15至21元（有外銷藥檢合格的），比照去年；官田區農會的芒果烘乾加工場主要以代工為主，今天首日有近20位農民將切片的芒果送來烘製，左鎮區農會也預定下周二開工，台南市農業局表示，已啟動芒果收購加工計畫，初步數量是1200公噸，後續若有需求會再增加，全力穩定芒果價格。
許弘霖表示，台南愛文芒果產季剛好遇上疫情3級警戒，農民面臨銷售壓力，很多人收成後送到農會集貨場，像端午節過後，南化農會本場也爆量，當天就送來3、4公噸的3級果，因此也趕緊提前開工烘製，數量比照去年的60公噸，芒果乾成品也立即包裝趕快銷售，希望消費者多訂購就能多幫助農民；但去年加工補助每公斤3元，今年減為2元，希望能夠提高。
官田區也是芒果主產地之一， 農會表示，今年芒果的產量較去年多，受到宅配運送北部市場少部分受阻的影響，農民有烘製芒果乾的需求，配合農民，提早一星期，位於社子的芒果烘乾加工場，今天開始烘製芒果乾的作業。總幹事林定億說，加工廠配合防疫措施，實聯制，也量額溫、酒精消毒，只開小門，每次限一位農民進入，提早開工幫助農民，也希望農民適應疫情管制，以免量多擠入造成混亂。
台南市農業局表示，今年度芒果收購加工計畫已在5月啟動，採購目標量為1200公噸。計畫期間從110年4月26日起至110年8月31日止。加工廠向農民團體收購台南地區芒果加工果，補助供應單位集運費每公斤2元、加工廠商加工處理費每公斤2元，已有10間加工廠申請登記，核定申請量為1910公噸，目前實際收購量為107.5公噸。
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