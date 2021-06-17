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醫護比長者多...多名長輩接種後猝逝 高市似出現緩打潮

嘉義縣85歲以上長輩接種疫苗逾5成 明天80至84歲開打

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣85歲以上長輩接種ＡＺ疫苗，今天第3天，接種比例超過5成。圖／嘉縣府提供
嘉義縣85歲以上長輩接種ＡＺ疫苗，今天第3天，接種比例超過5成。圖／嘉縣府提供

嘉義縣85歲以上長輩接種ＡＺ疫苗，今天第3天，接種比例超過5成，上午又獲中央疫情指揮中心配發第2批1萬2300劑疫苗，縣長翁章梁前往中埔國中等大型接種站視察接種情形，翁說，第二波開放80至84歲長輩明天開打，每天檢討讓接種更好、更快、更便民。

衛生局說，日本贈送AZ疫苗，首次分配嘉縣1萬9千劑，截止16日施打9369劑，1至5類施打4802劑佔53％，高齡長者施打4567劑佔50%，85歲以上長者同意接種9165人；衛生所巡迴村里接種2255人，在宅施打17人，接獲第二批疫苗，明天起接續施打1至6類，長輩開放80至84歲施打。

85歲以上長者15日施打，15日2863人接種，16日3067人，2天共5930人打完疫苗，翁章梁分別前往中埔國中、朴子國中、布袋國小和東石國小等4處大型接種站，關心長輩接種情形，頻頻鞠躬向在場醫護及工作人員說「謝謝、謝謝！」、「大家辛苦了！」。

翁章梁針對每天接種情形及接獲反映，晚間召集衛生局等相關單位檢討，讓接種更好、更快、更便民，從大門入口駐車、下車動線、報到、引導、量血壓、醫生問診、交待打疫苗應注意事項、接種、觀察到離開，觀察每道關卡是否到位、順暢，關注老人家是否過度移動等細節。

有鄉親反映開車到接種站需要一些時間，翁章梁說，全國須有6-7 成約1500萬人口接種疫苗，才能達到整體保護力目標，設大型接種站就是為提高接種速度與能量，希望全民能在2-3個月內打完疫苗。嘉縣首次實施大型接種，翁章梁對接種站施打順暢、快速，長輩按指定時間報到，感到滿意。

嘉義縣85歲以上長輩接種ＡＺ疫苗，今天第3天，縣長翁章梁（左）前往中埔國中等大型接種站視察接種情形，鞠躬向醫護和工作人員說「謝謝、謝謝」、「大家辛苦了」。圖／嘉縣府提供
嘉義縣85歲以上長輩接種ＡＺ疫苗，今天第3天，縣長翁章梁（左）前往中埔國中等大型接種站視察接種情形，鞠躬向醫護和工作人員說「謝謝、謝謝」、「大家辛苦了」。圖／嘉縣府提供
嘉義縣85歲以上長輩接種ＡＺ疫苗，今天第3天，接種比例超過5成。圖／嘉縣府提供
嘉義縣85歲以上長輩接種ＡＺ疫苗，今天第3天，接種比例超過5成。圖／嘉縣府提供
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嘉義縣85歲以上長輩接種ＡＺ疫苗，今天第3天，接種比例超過5成。圖／嘉縣府提供
嘉義縣85歲以上長輩接種ＡＺ疫苗，今天第3天，接種比例超過5成。圖／嘉縣府提供
嘉義縣85歲以上長輩接種ＡＺ疫苗，今天第3天，接種比例超過5成。圖／嘉縣府提供

AZ疫苗 翁章梁 衛生局

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