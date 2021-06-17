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76歲老農民10年來到溪中撿了近萬顆石頭 目的只有一個

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
黃轟成不吝和遊客分享每顆石頭背後的故事。記者莊祖銘／攝影
黃轟成不吝和遊客分享每顆石頭背後的故事。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣中埔鄉76歲農民黃轟成喜歡蒐集各式各樣的石頭，近萬顆石頭堆在他家庭院，有些上面有海膽、貝類的化石，有些紋路彷彿山水畫般，每顆都是他的寶貝，就連擺設的方位、位置他都一清二楚，他每天走約3公里的路到灣潭溪中游撿石頭，這也成為他生活的一部分。

黃轟成說，國小還沒畢業他就跟著父親一起種田，每天日出而作日落而息，生活相當規律，10餘年前他一個黃姓教授朋友邀請他到家中作客，當他看到朋友家中堆滿五顏六色的石頭，每個石頭細節、紋路都不同，驚艷之餘也蒐集石頭的念想萌生。

黃轟成詳細解釋每顆石頭的樣貌，有些石頭上面有海膽的化石，有些紋路彷彿山水畫，每個石頭擺設的方位地點他都記得很清楚，他開放一般路過民眾參觀，常常有人出高價跟他收購，上個月甚至有藝術家出10萬跟他買一顆海膽化石，都被他一口回絕，他說這些都是他的寶貝，「一顆都不會賣」

他白天和下午在自家果園農作，農閒時候則會到鄰近的灣潭溪挑揀石頭，他甚至在果園和河床間弄了一座石橋和兩張石椅，坐在上面享受河面吹來的涼風，果園和灣潭溪離他家很遠，但就算再重的石頭，他也堅持不用車運，徒手搬回家。

「農忙時看一下石頭，心情整個都會變好」，現在的黃轟成擁有約2甲地，種滿荔枝、橘子和龍眼，兒子在鹿草擔任公務員，他和女兒同住在中埔鄉灣潭村的一處透天內，厭倦都市生活，他寧願待再鄉下每天農作撿石頭，下午在溪畔吹風，對他來說沒有比這更快樂的事了。

黃轟成每天下午農閒時分會到中埔鄉灣潭溪中游撿拾自己喜歡的石頭。記者莊祖銘／攝影
黃轟成每天下午農閒時分會到中埔鄉灣潭溪中游撿拾自己喜歡的石頭。記者莊祖銘／攝影
黃轟成每天下午農閒時分會到中埔鄉灣潭溪中游撿拾自己喜歡的石頭。記者莊祖銘／攝影
黃轟成每天下午農閒時分會到中埔鄉灣潭溪中游撿拾自己喜歡的石頭。記者莊祖銘／攝影
黃轟成說每個石頭都有自己故事，比如這顆海膽化石或許多年以前不甘寂寞，才會輾轉來到溪內被他撿到。記者莊祖銘／攝影
黃轟成說每個石頭都有自己故事，比如這顆海膽化石或許多年以前不甘寂寞，才會輾轉來到溪內被他撿到。記者莊祖銘／攝影

海膽 化石 中埔

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