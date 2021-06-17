76歲老農民10年來到溪中撿了近萬顆石頭 目的只有一個

嘉義縣中埔鄉76歲農民黃轟成喜歡蒐集各式各樣的石頭，近萬顆石頭堆在他家庭院，有些上面有海膽、貝類的化石，有些紋路彷彿山水畫般，每顆都是他的寶貝，就連擺設的方位、位置他都一清二楚，他每天走約3公里的路到灣潭溪中游撿石頭，這也成為他生活的一部分。

黃轟成說，國小還沒畢業他就跟著父親一起種田，每天日出而作日落而息，生活相當規律，10餘年前他一個黃姓教授朋友邀請他到家中作客，當他看到朋友家中堆滿五顏六色的石頭，每個石頭細節、紋路都不同，驚艷之餘也蒐集石頭的念想萌生。

黃轟成詳細解釋每顆石頭的樣貌，有些石頭上面有海膽的化石，有些紋路彷彿山水畫，每個石頭擺設的方位地點他都記得很清楚，他開放一般路過民眾參觀，常常有人出高價跟他收購，上個月甚至有藝術家出10萬跟他買一顆海膽化石，都被他一口回絕，他說這些都是他的寶貝，「一顆都不會賣」

他白天和下午在自家果園農作，農閒時候則會到鄰近的灣潭溪挑揀石頭，他甚至在果園和河床間弄了一座石橋和兩張石椅，坐在上面享受河面吹來的涼風，果園和灣潭溪離他家很遠，但就算再重的石頭，他也堅持不用車運，徒手搬回家。