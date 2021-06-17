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南市樂齡中心停課不停學 防疫、防老直播長輩增活力

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區樂齡學習中心線上直播「動動體智能」課程，提升高齡者免疫力與活力。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區樂齡學習中心線上直播「動動體智能」課程，提升高齡者免疫力與活力。記者鄭惠仁／攝影

疫情影響，台南市南區樂齡學習中心雖已在5月中停課，但為提升高齡者免疫力與活力、促進健康，16日起安排每周三上午9點半至10點半，線上直播「動動體智能」課程，由老師和樂齡長輩一起在線上相見歡，透過活動設計，將體動和腦動變得更趣味化和生活化。

教育局長鄭新輝表示，南區樂齡中心由喜樹國小承辦，因應防疫期間線上學習的趨勢與需求，推出線上直播課程，以臉書直播進行遠距教學，希望長輩透過比較容易觀看與操作的方式，在家也能一起活動筋骨。線上直播課程可以讓參與人數、年齡不受限制，除了原本的分班學員，也有許多其他行政區的民眾也可以一起上線觀看，直播影片也能重複播放，讓學員不受時空限制的在家學習。

喜樹國小校長黃懷慧說，在虹橋學堂分班總幹事楊曉義及友芯居家職能治療所所長蘇意婷的協力下，邀請老師設計線上運動課程，包含能促進關節活動度、心肺耐力、肌肉力量、身體柔軟度等活動，並融入認知訓練；透過螢幕與學員進行互動遊戲，訓練長輩的記憶力、反應速度和注意力等大腦認知功能，參與學員都反應熱烈。台南市南區樂齡學習中心粉專

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