台灣本產白蓮霧採收期遇疫情 新市白蓮霧節停辦改直播
台南市新市區已成傳統的白蓮霧節因疫情被迫停辦，新市區公所改採臉書直播、白蓮霧繪畫比賽來推銷新市特產白蓮霧。區長譚乃澄說，白蓮霧是台灣的珍貴農產、希望大家全力支持，可上臉書「新市白蓮霧產銷班」了解相關購買資訊。
譚乃澄表示，新市白蓮霧因都市開發老樹數量減少，28年前老樹還有88棵，而今只剩下43棵我到一半了，區公所在公園嫁接50多顆，農民也種了好幾公頃但是數量不多，今年只收了3000多斤，是珍貴的本地農產原本今年已經訂購了幼苗要推廣種植，剛好碰上疫情只能叫停，希望明年大家都能夠來參與推廣。
他說，雖然今年疫情影響無法舉辦白蓮霧節行銷，公所仍透過網路直播與繪畫比賽來推廣，請大家大力支持新市白蓮霧。
新市公所邀請新市在地歌手一綾任主持人，與白蓮霧產銷班農民在公所臉書直播，推廣在地白蓮霧；除介紹白蓮霧復育過程及特色，並訪問阿堂古早味、新市昆隆果園及新市永豐果園等白蓮霧產銷班果農，暢談復育心路歷程，並辦獎徵答提供獎品，贈送給最先答對者、與看直播民眾互動。
譚乃澄說，公所也委託新市兒童關懷協會辦「舊愛環保－白蓮霧繪畫比賽」，邀請新市區國小兒童發揮想像力及創造力，畫出白蓮霧及白蓮霧樹，響應熱烈收到數百件作品，主辦單位邀請專家評選出高、中、低年級前三名與佳作頒發獎狀與禮券。
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