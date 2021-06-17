96歲老婦打疫苗走不動區公所人員公主抱 疫情美麗風景

目前開放85歲以上長者注射疫苗，台南市雖然都是就近安排注射地點，但是對於年長者來說，仍然舉步維艱，今天東區衛生所前一名96歲的阿嬤，與家屬搭計程車到衛生所，但下了車卻走不動，現場區公所主秘陳俊達上前徵得家屬同意，將阿嬤「公主抱」進衛生所，善行被現場民眾拍下，成為疫情籠罩下台灣一個美麗的風景。

陳俊達事後才知道自己被拍照，不好意思的表示，當時剛好去現場恊助里民注射，看到這名阿嬤從計程車上下來，卻走不動，只有短短幾十公尺的路，對老人家來說負擔仍很大。

他本來上前想幫老人家借輪椅，後來發現現場輪椅都已經被出借，又看到老人家撐著助行器的手一直在抖，而陪同的家屬是一名女性，也沒辦法攙扶，想到新聞上有很多老人家都是家人背著去注射，原本想要背老人進去，後來發現老人家很瘦，在徵得家屬同意後，乾脆以公主抱的方式抱進去。