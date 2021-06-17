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【6/17確診地圖】本土新增175例、新增19死！新竹增10例長照機構染疫

評／為了滾動式防疫，警察該當「萬用工具人」嗎？

96歲老婦打疫苗走不動區公所人員公主抱 疫情美麗風景

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市東區區公所主秘陳俊達今天在東區衛生所前抱著老人進入打疫苗，被現場民眾拍下照片。圖／讀者提供
台南市東區區公所主秘陳俊達今天在東區衛生所前抱著老人進入打疫苗，被現場民眾拍下照片。圖／讀者提供

目前開放85歲以上長者注射疫苗，台南市雖然都是就近安排注射地點，但是對於年長者來說，仍然舉步維艱，今天東區衛生所前一名96歲的阿嬤，與家屬搭計程車到衛生所，但下了車卻走不動，現場區公所主秘陳俊達上前徵得家屬同意，將阿嬤「公主抱」進衛生所，善行被現場民眾拍下，成為疫情籠罩下台灣一個美麗的風景。

陳俊達事後才知道自己被拍照，不好意思的表示，當時剛好去現場恊助里民注射，看到這名阿嬤從計程車上下來，卻走不動，只有短短幾十公尺的路，對老人家來說負擔仍很大。

他本來上前想幫老人家借輪椅，後來發現現場輪椅都已經被出借，又看到老人家撐著助行器的手一直在抖，而陪同的家屬是一名女性，也沒辦法攙扶，想到新聞上有很多老人家都是家人背著去注射，原本想要背老人進去，後來發現老人家很瘦，在徵得家屬同意後，乾脆以公主抱的方式抱進去。

而衛生所也很貼心，因為阿嬤走不動，就由醫護人員到等候區，主動幫阿嬤檢查身體，並順利完成注射，讓家屬很安心。

96歲老婦今天到台南市東區衛生所注射疫苗，醫護人員主動上前協助，避免讓老人家移動。圖／讀者提供
96歲老婦今天到台南市東區衛生所注射疫苗，醫護人員主動上前協助，避免讓老人家移動。圖／讀者提供
96歲老婦今天到台南市東區衛生所注射疫苗，醫護人員主動上前協助，避免讓老人家移動。圖／讀者提供
96歲老婦今天到台南市東區衛生所注射疫苗，醫護人員主動上前協助，避免讓老人家移動。圖／讀者提供

衛生所 阿嬤 計程車

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