疫情重創小農 中興大學新化林場偕台南青農推網購
因應疫情中興大學新化林場偕同台南青農促銷網購在地農產品，網購商品有興大惠蓀咖啡、76號森林咖啡、興大醬油、興大肉醬，青農商品東山龍眼蜜、阿里山森林蜜、白河新鮮蓮子、蓮藕粉、蓮花茶、台南月光米，宅在家也能享受在地農新鮮產品、支持台南農民。
新化林場表示，興大惠蓀咖啡是惠蓀林場赫赫有名的咖啡品牌，「76號森林咖啡」是新化林場與台南農民合作產品，種植、採摘、前製過程均在台南東山進行，由2位70餘歲老農民栽培管理，咖啡豆新鮮、品質優良，配合台南咖啡食品工廠專業烘培，發揮國產咖啡豆的絕佳風味。
新化林場強調「在地生產、在地加工、在地銷售減少碳足跡」，除提升咖啡老農收入外，更希望能一起推展台南咖啡豆精品消費市場。
消費滿2500元以上免運費，加送桃花心木杯墊一個，滿5000元以上再加贈限量76森林馬克杯1個。
有感於疫情嚴峻對小農的生計造成重大的影響，林場表示，可以進入番社及一群農夫綱站參考，還有目前白河蓮子進入產季，歡迎民眾直接向農民訂貨。
網購資訊：
中興大學新化林場06-5900022 http://www.forest76.com.tw/
聯手合作農民
一群農夫魏宗淇LINEiD:@luu9133w
https://lin.ee/5uIZ8qG
訂購網頁 https://rwa3j6.1shop.tw/xvyozo
蓮手防疫線上體驗課程https://forms.gle/GVYjYMaZYeDudFXa8
番社蔬果聯盟
臺南市東山區大客里凹子腳30-7號
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聯絡電話：0972-255-516 ，06-6800895
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莊珮玟
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