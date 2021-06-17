得知鬧血荒 這間企業提供公假鼓勵員工去捐血

受疫情影響，民眾捐血意願降低，社團、學校、公司等紛紛取消或延後捐血活動，台南捐血中心表示僅能維持3.8天的庫存量。清景麟建築團隊向台南捐血中心提出申請，今天將捐血車開到公司場地，鼓勵全集團南部員工自願參與響應，並且提供公假以及營養品補充，支持捐血行動，短時間內就有58名員工參與，希望能拋磚引玉。

台南捐血中心表示，疫情爆發後，原本有一些接洽中的捐血活動因考量群聚風險先後取消，影響血量的補充，但醫院每周還是有提領的需求，因此發出缺血消息，清景麟企業就主動聯繫，讓嘉義、台南、高雄的員工一起到台南捐血，現場也有做好分流規畫。

清景麟董事長林聰麟指出，疫情期間業務量雖然減少，但鼓勵員工投入社會回饋，不僅提供萬份餐點給多所醫院醫護，聽聞台南成大、奇美、新樓、郭綜合及市立醫院急需礦泉水，也火速捐贈1000箱礦泉水支援前線，更讓員工以公假方式參與捐血活動，為了鼓勵民眾加入捐血行列，提供4千張麟咖啡儲值卡、價值200元的捐血禮品。捐血活動從上午10時到下午5時在東區生產路、崇明路口舉辦。