快訊

【6/17確診地圖】本土新增175例、新增19死！新竹增10例長照機構染疫

評／為了滾動式防疫，警察該當「萬用工具人」嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

得知鬧血荒 這間企業提供公假鼓勵員工去捐血

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
清景麟建築團隊向台南捐血中心提出申請，今天將捐血車開到公司場地，鼓勵全集團南部員工自願參與響應，並且提供公假以及營養品補充，支持捐血行動。圖／清景麟提供
清景麟建築團隊向台南捐血中心提出申請，今天將捐血車開到公司場地，鼓勵全集團南部員工自願參與響應，並且提供公假以及營養品補充，支持捐血行動。圖／清景麟提供

疫情影響，民眾捐血意願降低，社團、學校、公司等紛紛取消或延後捐血活動，台南捐血中心表示僅能維持3.8天的庫存量。清景麟建築團隊向台南捐血中心提出申請，今天將捐血車開到公司場地，鼓勵全集團南部員工自願參與響應，並且提供公假以及營養品補充，支持捐血行動，短時間內就有58名員工參與，希望能拋磚引玉。

台南捐血中心表示，疫情爆發後，原本有一些接洽中的捐血活動因考量群聚風險先後取消，影響血量的補充，但醫院每周還是有提領的需求，因此發出缺血消息，清景麟企業就主動聯繫，讓嘉義、台南、高雄的員工一起到台南捐血，現場也有做好分流規畫。

清景麟董事長林聰麟指出，疫情期間業務量雖然減少，但鼓勵員工投入社會回饋，不僅提供萬份餐點給多所醫院醫護，聽聞台南成大、奇美、新樓、郭綜合及市立醫院急需礦泉水，也火速捐贈1000箱礦泉水支援前線，更讓員工以公假方式參與捐血活動，為了鼓勵民眾加入捐血行列，提供4千張麟咖啡儲值卡、價值200元的捐血禮品。捐血活動從上午10時到下午5時在東區生產路、崇明路口舉辦。

捐血中心 疫情 嘉義

延伸閱讀

全台鬧血荒！ 剩3.3天庫存 衛福部急喊話「相當緊繃」

今年已連辦12場捐血 台南歸仁團委會希望辦到沒血荒

疫情鬧血荒 「世界捐血人日」Facebook邀民眾挽袖捐血

疫情致血庫告急 台南弘開善德基金會明辦捐血呼籲響應

相關新聞

小英要大家多外帶支持店家 讀者苦笑問蔡「店都收了」

疫情三級警戒許多店家大嘆「快活不下去」，總統蔡英文呼籲透過外帶或外送支持店家。台南有挺蔡讀者聽到總統的呼喚、有感而發表示...

疫情延燒！嘉縣暑假大型活動「海之夏」15年來首次停辦

去年下半年新冠肺炎疫情解封，台灣西部首場大型戶外演唱會-嘉義縣「海之夏」，4天活動湧入超過10萬人次狂歡；今年碰上本土疫...

96歲老婦打疫苗走不動區公所人員公主抱 疫情美麗風景

目前開放85歲以上長者注射疫苗，台南市雖然都是就近安排注射地點，但是對於年長者來說，仍然舉步維艱，今天東區衛生所前一名9...

疫情重創小農 中興大學新化林場偕台南青農推網購

因應疫情中興大學新化林場偕同台南青農促銷網購在地農產品，網購商品有興大惠蓀咖啡、76號森林咖啡、興大醬油、興大肉醬，青農...

得知鬧血荒 這間企業提供公假鼓勵員工去捐血

受疫情影響，民眾捐血意願降低，社團、學校、公司等紛紛取消或延後捐血活動，台南捐血中心表示僅能維持3.8天的庫存量。清景麟...

安心即時上工放寬！ 年滿15歲不限投保資格、延長補助

為協助勞工度過疫情難關，勞動部預計在6月18日將針對已實施的「安心即時上工計畫」進行條件鬆綁，提出放寬申請資格、延長補助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。