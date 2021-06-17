安心即時上工放寬！ 年滿15歲不限投保資格、延長補助

為協助勞工度過疫情難關，勞動部預計在6月18日將針對已實施的「安心即時上工計畫」進行條件鬆綁，提出放寬申請資格、延長補助時數、提供防疫津貼及增加線上申請四項措施，只要年滿15歲國民都可以來申請安心即時上工職缺，每人每小時補助160元，每月最高80小時，每人最長補助960小時，讓民眾在疫情期間能維持生計，度過這波抗疫低潮期。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，因疫情持續衝擊各行各業，影響就業市場工作機會，勞動部特地延長提供公部門臨時工作職缺的「安心即時上工計畫」申請至明年6月30日，並納入多方建議後進行條件放寬，原參加計畫的人需於申請登記日前1年內，要有勞保或就保的投保紀錄，現已放寬為年滿15歲以上本國國民或與本國戶籍結婚之外配，與獲准居留依法在台工作之外國人，都可以申請參加本計畫。

劉邦棟指出，原訂最多補助480小時為限，現放寬至每人最多補助960小時，過去曾申請過本計畫之民眾，也可以再次申請參加剩餘時數；此外，參加上工計畫的民眾，若工作內容涉及新冠肺炎(COVID-19)的接觸風險，除上述工作津貼外將額外提供防疫津貼，如按每月工時最高80小時計算，每人每月可再加給2千元，並依實際上工時數按比例核給。