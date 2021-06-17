重現歷史巷弄風華 台南萬福庵照牆周邊街區完工

新冠肺炎疫情當下，台南市「再現赤崁署光計畫」之一，位於中西區「古蹟萬福庵照牆及陳世興宅周邊街區」已於5月底如期完工，重現府城古都歷史巷弄風華。

位於中西區民族路二段上的「古蹟萬福庵照牆及陳世興宅周邊街區」，是依台南市歷史街區振興自治條例啟動的歷史巷弄改造工程，也是台南市「再現赤崁署光計畫」子計畫之一。

「古蹟萬福庵照牆及陳世興宅週邊街區」基地屬府城歷史發展的重要核心地區，街廓座落有直轄市定古蹟「萬福庵照牆」、「陳世興宅」，且鄰近赤嵌樓、祀典武廟、大天后宮等國定古蹟，現況仍維持舊有空間紋理關係，同時配合台南市「赤崁文化園區改造工程」，形塑整體歷史街區及文化園區、古蹟氛圍。

萬福庵主祀齊天大聖孫悟空，前身是明朝鄭成功部將、英義伯阮駿的夫人來台孀居之所，萬福庵2樓左側廂房供奉阮駿與夫人的牌位；現存萬福庵於1972改建而成，僅有廟前保留古貌的照牆列為古蹟。照牆也叫照壁，是傳統建築特有入口屏障形式，具有阻擋邪氣功能。

萬福庵是台南市街區重要庵寺之一，也是文學家葉石濤在小說「魁儡巷與關三姑」、同名作品「萬福庵」中屢屢提到的場景。街區工程則配合開放廟埕空間，新作石材鋪面不再恢復劃設停車線，以提高廟埕空間整體質感，提升街區氛圍，也讓周遭居民意識老街存在的價值。

陳世興宅也稱為陳世興古厝，鄰近萬福庵，是台南歷史悠久的重要古厝之一，獲選為台南市歷史建築十景之一；2013年7月，傳出陳家後人委託北部某建築仲介公司出售此間古厝，後來出售計畫破局，2014年12月台南市古蹟歷史建築聚落文化景觀審議委員會將這間古厝指定為直轄市定古蹟。

目前，陳世興宅後方巷弄已有居民自發性整備活化舊有房屋，一掃過去幽暗環境，陳世興宅也正在修復中，未來完工更添街區古味和亮點。

台南市文化局指出，街區工程內容除了重視古蹟場域整體感營造，進行鋪面改善以外，也搭配葉石濤著作中描述當地文句及相關府城石刻，使成為走讀的巷弄；此外更為避免大規模二次開挖，過程中也一併邀請管線單位、里長參與一次完成。工程在5月底完工，工程經費約新台幣1700餘萬元，歷史巷弄經改造後提升環境品質，透過歷史街區，也讓居民更能意識老街存在的價值。