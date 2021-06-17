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歸仁區公所新增防疫利器 感謝善化工業、東憲工程

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁區公所新增防疫利器 感謝善化工業、東憲工程贊助。圖／區公所提供
台南歸仁區公所新增防疫利器 感謝善化工業、東憲工程贊助。圖／區公所提供

疫情警戒第三級延長至6月28日，歸仁區公所上午宣布公所新添「智慧測溫儀器」及「歸仁福遍達」等防疫利器，感謝在地善化工業公司捐贈2部多點式智慧測溫攝影機，東憲工程企業捐贈2部人臉溫測機，降低洽公民眾、服務志工與公所同仁近距離接觸傳染風險、提升行效率讓洽公動線更為順暢，確保公務維持運作。

區長魏文貴說，感謝善化工業張鈴宏董事長及東憲工程鄭憲堂董事長於疫情警戒時雪中送炭，特別將多點式智慧測溫攝影機命名為「歸善1號」及「歸善2號」分置於公所前、後棟入口；將人臉測溫機命名為「東憲1號」及「東憲2號」分置於調解會及圖書館。也感謝新光保全以優惠價格提供相關機台。

魏文貴指出，區公所另為強化防疫、防災宣導，特別建置2台「歸仁福遍達」摩托車，靈感來自外送業者，取名「歸仁福遍達」亦即福氣傳遍歸仁，可作為災時遞送熱食、茶水給執行人員之用，異動辦公期間也用來專責遞送公文。公所更添購行動LED字幕機，增添出宣導效果，也可架在摩托車上，巡迴巷弄將宣導效果遍及鄰里。

魏文貴說，防疫警戒期間，感謝各界鼎力相助，公私協力、齊心防疫。也再次呼籲民眾戴口罩、勤洗手、減少非必要外出，降低感染風險，「今日之不便是為了來日之美好生活」。

台南歸仁區公所新增防疫利器 感謝善化工業、東憲工程贊助。圖／區公所提供
台南歸仁區公所新增防疫利器 感謝善化工業、東憲工程贊助。圖／區公所提供
台南歸仁區公所新增防疫利器 感謝善化工業、東憲工程贊助。圖／區公所提供
台南歸仁區公所新增防疫利器 感謝善化工業、東憲工程贊助。圖／區公所提供

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