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台南議長郭信良支持國產疫苗 民進黨、無黨議員響應

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議長郭信良（左二）今發起支持國產疫苗行動，獲得南市議會多名民進黨及無黨籍議員響應。圖／台南市議會提供
台南市議長郭信良（左二）今發起支持國產疫苗行動，獲得南市議會多名民進黨及無黨籍議員響應。圖／台南市議會提供

國產高端疫苗日前公布二期臨床試驗解盲結果，台南市議長郭信良今發起支持國產疫苗行動，獲得南市議會多名民進黨及無黨籍議員響應，只要一通過國內緊急使用授權EUA審查，就自願接種國產疫苗。郭信良說，請大家對國產疫苗有信心，支持國家的戰力延伸，因為政府一定會以高標來檢核，讓國人安全且有效的接種。

郭信良支持國產疫苗的行動，立即得到副議長林炳利以及陳怡珍、吳通龍、周麗津、林志聰、陳碧玉、蔡秋蘭、趙昆原、吳禹寰、Ingay Tali、邱莉莉、李宗翰、劉米山、沈家鳳、蔡蘇秋金、謝財旺、陳秋宏、周奕齊、林志展、楊中成、曾信凱、蔡旺詮、李啟維、呂維胤、沈震東、李偉智、王錦德、郭鴻儀、谷暮‧哈就、許又仁、黃麗招、蔡筱薇等議員響應。

郭信良表示，如同蔡英文總統所說，以現在國際疫苗的供給情況，如果台灣沒有自己的供給能量，就會處處受制於人，也有可能因為國際供需失衡，讓我國的疫苗取得受到影響。因此，擁有台灣自己的疫苗是「國家戰略的優先項目」，也是世界許多主要國家正在全力衝刺的目標。

「我們願意等待國產疫苗」，郭信良說，一旦國產疫苗通過EUA緊急授權，可供民眾施打時，站在相信專家學者的專業、台灣在公衛及生技產業的能量、政府對於疫苗安全與有效的把關，台南議員將預約施打國產疫苗，全力用行動支持，台灣除了有「口罩國家隊」，還可以重新打造「疫苗國家隊」。

高端疫苗 郭信良 民進黨

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