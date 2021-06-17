小英要大家多外帶支持店家 讀者苦笑問蔡「店都收了」
疫情三級警戒許多店家大嘆「快活不下去」，總統蔡英文呼籲透過外帶或外送支持店家。台南有挺蔡讀者聽到總統的呼喚、有感而發表示，他真的到疫情爆發前常去的知名牛排館要外帶，沒想到現場是店家出清各種烹調器具：他說，服務人員告訴他「因為疫情實在看不見底、老闆不得已決定把店店收了」，看來政府的紓困對有些人還是來不及。
「一客1000多塊錢起跳的牛排沒人吃外帶的吧」，這位讀者苦笑說，「蔡總統應該也沒吃過外帶牛排吧」。他說，真的是力挺政府政策、一直「順時中」的老百姓；只是現在政府防疫搞得這樣子、真的有點看不下去。他有感而發、針對這段時間的疫情亂象與大量同胞死亡的悲劇、提醒肩負防疫成敗責任的蔡總統與陳時中要多聽聽基層的聲音、不要關在小房子裡面替2300萬人做重大決定。
而針對蔡總統希望大家多去外帶支持喜歡的店家、也被網友冷回「沒錢了要怎麼買？」，連立場傾向綠營的許多民眾也認為趕快有足夠的疫苗才是施政重點。
蔡英文在臉書號召民眾「用行動相挺店家」，她表示，在三級警戒下，店家和餐廳因為客源減少，都受到影響。尤其是原本以內用為主的餐廳、咖啡店等店家，為了配合防疫規定，現在必須改推外帶或外送服務。
蔡英文說，最近政府的紓困措施也上路了，紓困和防疫一樣重要，「我也一直注意各界的回饋」，其中我注意到大家對於實際營業額的計算有不同看法，經濟部 也很快增加了彈性。不論是整個五月，還是從三級警戒的五月中開始起算，只要營業額下降達50%，就能夠申請「商業服務業」的紓困方案。
蔡英文指出，很多餐廳和店家並沒有停業，而是積極轉型、持續提供優質的餐點，甚至推出了外帶外送的特別菜單和優惠。我要拜託大家，如果行有餘力，可以支持你平常會去、喜歡去的店家。
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