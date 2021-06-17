獲撥3萬1700劑AZ疫苗 南市無縫接軌接種

中央今天撥配台南市3萬1700劑AZ疫苗，衛生局表示，收到疫苗將盡速撥補各區無縫接軌開打，包括南區預計下午即可至原合約診所及衞生所施打，務必讓85歲以上長者都能施打疫苗。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，台南市85歲以上長者接種疫苗意願踴躍，有部份區域昨天已把配額劑量施打完畢。

台南市政府衛生局表示，獲中央撥配3萬1700劑AZ疫苗，將依各區回報疫苗接種缺額人數，以公平、公正原則分配疫苗數量，讓市民都能接種疫苗，達到全民整體防疫成效。

衛生局提醒，疫苗施打後建議休息30分鐘再離開施打地點，注射後可能會出現注射處腫痛、疲倦、頭痛、關節肌肉痠痛、體溫升高、畏寒及噁心症狀，這些症狀隨年齡增加而減少，通常輕微並在數天內消失。

如出現發燒(≧38℃)持續超過48小時、嚴重過敏如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等情形應盡速就醫。14天內如有嚴重呼吸困難、胸腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀紫等症狀應立即就醫。