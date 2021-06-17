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王定宇送地瓜球與護目鏡各1000份 支持台南警察防疫

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
王定宇送地瓜球與護目鏡各1000份，支持台南警察防疫。圖／王定宇服務處提供
王定宇送地瓜球與護目鏡各1000份，支持台南警察防疫。圖／王定宇服務處提供

民進黨立委王定宇今天宣布與地瓜球業者、3個服務處副主任合力捐出地瓜球1000份，護目鏡1000支，給台南市警局第一、二、五分局，表達對警務人員的支持與感謝。

台灣番薯丸手作地瓜球負責人郭席翰説，「武漢病毒衝擊餐飲行業，他也算是這波疫情的受災戶，但他仍希望能為社會帶來一些正向能量」。郭席翰説，日前無上限為醫護人員及在台南日本朋友提供免費地瓜球，這次再捐出1000份地瓜球給警務人員及眷屬，來感謝警務人員這段時間的付出與奉獻。

王定宇表示，日前服務處已完成對醫護人員護目鏡的捐贈活動。台灣這波抗疫行動，社會各界的眼光較聚焦於第一線醫護人員，但警務人員在疫情時間的辛勞與額外付出，是台灣能夠有條不紊進行防疫工作的中堅力量，所以他除了感謝地瓜球業者郭席翰，服務處副主任林建南、陳世霖、李開通共襄盛舉，他一併表達謝意。

王定宇強調，警務人員的工作環境與性質類似軍隊，抗疫期間所冒的風險與代價極高，值得國人的敬意及喝釆。他感謝陳猷元 、洪國雄、劉柏陞，三位副局長到訪，讓大家有機會能當面致上最大謝意。

醫護人員 王定宇 疫情

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