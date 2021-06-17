勿錯認抓娃娃機為八大行業 業者籲限制營運要有配套

本土疫情3級警戒後，許多抓娃娃（選物販賣機）機場主、機台主已決定賣機台求現，業者認為現況像「機台主大逃亡」，更憂慮後續出現連鎖倒店潮；嘉義縣選物販賣機公會理事趙亮鈞今天為業者請命，直言選物販賣機產業被錯認為八大行業，另要限制選物販賣機營運要有配套，應減免娛樂稅1年，也建議讓店家做好實聯制正常營運，才能真正幫助產業。

趙亮鈞表示，縣市政府應正視，選物販賣機產業業者，都是善盡義務納稅一般商家，當政府收取高額娛樂稅的同時，也應給相對權利，中央主管機關經濟部不要模糊焦點，商業司應與各縣市經發局處、商業處溝通，勿將選物販賣機產業錯認為八大行業，限制產業營運。

趙亮鈞說，部分縣市政府日前發出公文，限制選物販賣機產營運直至二級警戒中止，但公文只看見命令卻毫無配套，簡直「逼百姓上梁山」，他認為各縣市政府若要繼續限制選物販賣機產業營運，應做出配套，否則就是剝奪人民生存權。

他說，政府除這段時間停徵娛樂稅，也應該在二級警戒中止後持續減免娛樂稅一年，因為疫情過後產業營運狀況無法恢復以往水準。

趙亮鈞也建議，疫情需緩後，政府應開放選物販賣機店家實聯制，讓能夠做實聯制店家可正常營運，選物販賣機屬於文教、樂、零售業，公益彩券行能夠正常營運，選物販賣機也應當比照辦理，希望地方政府在政策執行不要雙標。