用花妝點住家自主防疫新生活 嘉縣助花農補助宅配運費

防疫三級延長，衝擊花農生計，民眾大多宅在家，學校停課，嘉義縣政府為鼓勵消費者網購花卉，補助洋桔梗、百合和蘭花宅配運費，讓宅在家的防疫新生活，有花的陪伴更美麗。

阿里山鄉松鶴百合花產銷班在高海拔栽種香水百合，受疫情影響價格腰斬，1把5枝拍賣價從150元至200元，跌到50元至100元，銷量也減5成，產銷班長郝鳳霽建議消費者在家防疫可以網購花卉學花藝，怡情養性，刺激買氣。

縣府說，振興方案網購宅配的花卉，都是來自嘉縣花農栽培，有阿里山百合產銷班、鹿草研帥蘭園、忠恩花卉農場和大林心美花卉等，優惠方案，請搜尋臉書嘉義縣政府農業處「嘉義縣農漁畜產新鮮直販專區-花卉區」。

受疫情影響，縣府停辦大型活動、會議、婚喪喜慶、民俗與祭祀活動，用花數量大幅銳減，5月中旬全國3級防疫，連畢業典禮都停辦，花卉用量銳減至新低，嚴重衝擊花卉產業。

嘉縣109年起配合農糧署花卉振興措施，累計辦理126場次校園花卉教育推廣活動，藉花藝老師走入校園，講解國產花卉及盆花或花束DIY活動，從小扎根學童美學素養，獲各界肯定。