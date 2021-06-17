疫情延燒！嘉縣暑假大型活動「海之夏」15年來首次停辦

去年下半年新冠肺炎疫情解封，台灣西部首場大型戶外演唱會-嘉義縣「海之夏」，4天活動湧入超過10萬人次狂歡；今年碰上本土疫情大爆發，全台三級防疫，縣府為防疫考量，決定停辦「海之夏」，是15年來頭一次。

文化觀光局長許有仁說，因疫情停辦海之夏，已經簽請縣長翁章梁同意，原編列活動預算650萬元，將保留做疫情解封後，協助觀光產業飯店民宿及伴手禮業振興觀光，比照去年發行Ｑ碰券（折價券），吸引遊客來嘉消費。

許有仁表示，防疫三級延長，衝擊觀光產業，將協助伴手禮業者在網路行銷，中央對觀光產業有紓困辦法，到目前為止，縣轄飯店民宿未資遣員工，也未傳出歇業，大多自主性停業，度過難關。

部分觀光業者向議員林緗亭陳情，希望停辦海之夏，將省下的活動經費用來紓困；林緗亭對海之夏活動停辦表示肯定，希望善用節省的預算，在疫情解封後協助觀光產業振興。

每年暑假在東石鄉漁人碼頭舉辦的海之夏，從立委陳明文當縣長開始，前縣長張花冠延續，縣長翁章梁續辦2年，前年順應地方民情，為免颱風攪局，將原活動名稱海之夏祭的「祭」拿掉，改名「海之夏」， 活動在每年7月連續2個周末舉行。