疫情延燒！嘉縣暑假大型活動「海之夏」15年來首次停辦
去年下半年新冠肺炎疫情解封，台灣西部首場大型戶外演唱會-嘉義縣「海之夏」，4天活動湧入超過10萬人次狂歡；今年碰上本土疫情大爆發，全台三級防疫，縣府為防疫考量，決定停辦「海之夏」，是15年來頭一次。
文化觀光局長許有仁說，因疫情停辦海之夏，已經簽請縣長翁章梁同意，原編列活動預算650萬元，將保留做疫情解封後，協助觀光產業飯店民宿及伴手禮業振興觀光，比照去年發行Ｑ碰券（折價券），吸引遊客來嘉消費。
許有仁表示，防疫三級延長，衝擊觀光產業，將協助伴手禮業者在網路行銷，中央對觀光產業有紓困辦法，到目前為止，縣轄飯店民宿未資遣員工，也未傳出歇業，大多自主性停業，度過難關。
部分觀光業者向議員林緗亭陳情，希望停辦海之夏，將省下的活動經費用來紓困；林緗亭對海之夏活動停辦表示肯定，希望善用節省的預算，在疫情解封後協助觀光產業振興。
每年暑假在東石鄉漁人碼頭舉辦的海之夏，從立委陳明文當縣長開始，前縣長張花冠延續，縣長翁章梁續辦2年，前年順應地方民情，為免颱風攪局，將原活動名稱海之夏祭的「祭」拿掉，改名「海之夏」， 活動在每年7月連續2個周末舉行。
翁章梁上任第一年以「Like嘉玩一夏」為概念發想，取諧音Like(來)嘉玩一夏 (下)；去年第14屆，文觀局招標委外推出「4辣新玩法」，有大咖藝人陣容及煙火爆發、性感火辣女神的爆辣款等，吸引逾10萬人參與，今年疫情停辦，將不再出現漁人碼頭萬人狂歡場景。
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