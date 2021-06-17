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南檢檢察官法醫接種疫苗 南市府：確保防疫維運

中央社 / 台南17日電

台南市政府衛生局今天證實，市府已將負責猝死案件的台南地檢署檢察官、法醫等人，列入接種新冠肺炎疫苗的第二順位，以確保防疫體系正常維運，也讓司法體系人員無後顧之憂。

媒體報導，台南地檢署上百名檢察官、書記官13日已前往台南市政府接種站施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，讓其他地檢署檢察官得知後氣炸說：「自己人偷打，這樣還要辦好心肝嗎」？

台南市政府衛生局今天指出，依中央流行疫情指揮中心公布疫苗接種第二類「中央及地方政府防疫人員」說明，為避免防疫人員執行防疫工作時面臨染疫風險，市府將負責相驗猝死案件的南檢檢察官、法醫等人員，納入接種疫苗第二順位，以確保防疫體系正常維運。

衛生局表示，近日多名民眾猝死後確診，市府考量南檢檢察官、法醫及員警於相驗時暴露於染疫風險中，市府將司法相驗人員納入第二類「中央及地方政府防疫人員」接種名單，並安排至台南大型接種站施打疫苗，讓司法相驗體系人員無後顧之憂。

台南地檢署也發布新聞稿說明，南檢於疫情第3級警戒期間雖暫緩一般案件開庭，但相驗、現行犯處置等例行性與特殊急迫性業務未停擺，第一線人員除專注於自身業務外，也須留意相關防疫規範，協助衛生機關避免造成群聚感染或成為防疫破口，因而認為有必要維持南檢相當人力，以維護防疫警戒期間的社會安定，才於6月3日向衛生主管機關提出疫苗施打申請。

南檢表示，台南市政府衛生局受理南檢申請，由南檢區別第一線與第二線人員名單，南檢也就第一線接觸高風險業務人員提供名冊交給衛生局審查，衛生局衡量南檢業務性質，認為符合施打要件，通知於6月13日施打。這是南檢基於防疫所需，透過正式程序提出第一線同仁施打疫苗的申請，且經衛生局同意施打。

衛生局 疫苗 檢察官

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