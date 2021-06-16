台南愛文芒果季登場！玉井農會共同運銷21日開市

台南愛文芒果進入採收期，因疫情3級警戒沒有遊客，玉井區農會21日開始共同運銷，農會總幹事莊文洲說，今年芒果運銷面臨大困境是沒有遊客、內銷訂單又遇宅配卡卡，外銷大陸和日本也沒有以往順利，芒果加工也受市場買氣淡影響；台南農產公司玉井青果市場芒果到貨量已多，但愛文芒果交易價格比去年端午節同期略低，芒果產銷令人憂心，南化區農會總幹事溫進添也呼籲政府重視要全力穩定外銷市場。

台南玉井有芒果的故鄉之稱，夏天芒果產季，從玉井青果市場、玉井老街芒果冰街、到玉井區農會，滿滿的遊客也帶動芒果的銷售，農會總幹事莊文洲說，沒有遊客衝擊最大，透過網路直銷可以賣多少？宅配又因疫情爆量無法如期出貨，農民到玉井青果市場擺攤有時2、3天也賣不出去；外銷大陸只要抽驗嚴格扣在海關多幾天，就會影響貿易商出貨意願，目前日本外銷訂單未受影響，但日本疫情也嚴峻，能夠維持以往就不錯。

台南農產公司總經理李芳林也說，玉井青果市場端午節後3天價格和去年同期相比較差，目前交易仍以盤商為主，以前一輛輛遊覽車載遊客採購，今年沒有遊客確實影響最大，加上防疫市場管制進出，宅配又充滿不確定性，預購訂單也比往年少，都有待克服。