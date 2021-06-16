快訊

娶嫩妻曾為佳話 「鳥來伯」長青驚傳過世

雲林染疫夫妻檔出院 沙啞聲感謝醫療團隊救命之恩

中央社 / 雲林縣16日電

台大醫院雲林分院今天舉辦線上記者會宣布治癒2名新冠肺炎確診者可出院，其中患重症的女病患透過鏡頭以沙啞聲音說「謝謝！」寫信感謝醫療團隊救命，讓醫護人員感動不已。他們下午順利出院。

女病患感謝信函寫到，「首先我要感謝台大雲林分院的醫療團隊把我從鬼門關前把我就回來，還要謝謝一群美麗又有愛心的護士細心的照顧，非常感謝、感恩」。

負責照護的護理人員也分享心情，「讓我們知道我們不是孤軍奮戰，病人能健康出院，一切努力付出都值得！」醫院送上豬腳麵線慶祝重生。

台大醫院雲林分院表示，女病患與先生平時在北部發展，上月中旬回到雲林住家，23日確診，先生無症狀，但女患者為重症。

擔任醫療團隊總召集人陳崇裕表示，女病患在5月25日血氧下降至92%，胸部X光也出現雙側浸潤，醫院立即向疾管署申請使用瑞德西韋，但氧氣需求日益增加，出現「沉默的缺氧」的情況。

醫療團隊27日告知女病患病況，女病患先與先生通完電話，接著轉身跟主治醫師張祐綸深深一鞠躬並語重心長地說：「交給台大醫院了」。

為搶救病患脫離險境，醫療團隊決定使用「超人姿勢」，加護病房護理長陳仙媚帶領護理師設計舒適抱枕，減輕病患俯臥不適，並由復健部醫師林卓逸利用視訊進行呼吸復健，讓下降的血氧可以回復到健康人的水準。

在醫療團隊照顧下，女病患2日順利拔管，7日因病情穩定後轉出加護病房，與先生團聚，目前兩人恢復良好，今天下午雙雙出院。

台大醫院 復健 醫師

延伸閱讀

疫情風險降低 分地區降級不容緩

花蓮秀林崇德家族慶生烤肉染疫 今增8例警嚴查籲勿群聚

鄰居共乘市場採購6染疫！台中發布快篩令龍井明快篩

高雄+1本土！鳳山早餐店家族五人染疫 兩菲籍漁工陰轉陽

相關新聞

雲嘉南分署線上就業博覽會 1800家廠商釋出1萬5千職缺

新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊就業市場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為了即將畢業的社會新鮮人及受疫情影響的求職民眾...

台南「快閃接種法」為長輩施打疫苗 基層認為這點勝出

日本捐贈的AZ疫苗，台南市提供85歲以上長者先施打，採用「就近施打」原則，與市內117間診所合作，在所有行政區共推出15...

醫護到102歲人瑞住宅打疫苗足甘心 翁章梁到宅探視

嘉義縣政府服務年長者，百歲人瑞由衛生單位到宅施打疫苗，行動不便老人家由醫生到宅評估，設籍外縣市、但居住在嘉義縣的老人家一...

台南溫室氣體總排放量10年降2成 低碳社區不能等

台南市政府積極打造低碳永續城市，每年補助區里、社區執行與推廣各項低碳工作，全市已有345里參與低碳永續家園認證評等。今年...

南大附中工地傳偷傾倒廢棄物 校方將開挖釐清

國立南大附中太陽能光電工地，疑偷倒廢棄物，經住戶側錄舉發，民進黨立委陳亭妃、市議員陳秋萍今勘查譴責，校方表示，將會同環保...

疫情導致募血有難度 台南逾20場次捐血活動都延後

疫情期間募血困難，加上醫療用血增加，全台大缺血，各捐血中心平均僅剩3.3天的庫存量，台南捐血中心表示，學校、部隊、公司都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。