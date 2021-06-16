雲林染疫夫妻檔出院 沙啞聲感謝醫療團隊救命之恩

台大醫院雲林分院今天舉辦線上記者會宣布治癒2名新冠肺炎確診者可出院，其中患重症的女病患透過鏡頭以沙啞聲音說「謝謝！」寫信感謝醫療團隊救命，讓醫護人員感動不已。他們下午順利出院。

女病患感謝信函寫到，「首先我要感謝台大雲林分院的醫療團隊把我從鬼門關前把我就回來，還要謝謝一群美麗又有愛心的護士細心的照顧，非常感謝、感恩」。

負責照護的護理人員也分享心情，「讓我們知道我們不是孤軍奮戰，病人能健康出院，一切努力付出都值得！」醫院送上豬腳麵線慶祝重生。

台大醫院雲林分院表示，女病患與先生平時在北部發展，上月中旬回到雲林住家，23日確診，先生無症狀，但女患者為重症。

擔任醫療團隊總召集人陳崇裕表示，女病患在5月25日血氧下降至92%，胸部X光也出現雙側浸潤，醫院立即向疾管署申請使用瑞德西韋，但氧氣需求日益增加，出現「沉默的缺氧」的情況。

醫療團隊27日告知女病患病況，女病患先與先生通完電話，接著轉身跟主治醫師張祐綸深深一鞠躬並語重心長地說：「交給台大醫院了」。

為搶救病患脫離險境，醫療團隊決定使用「超人姿勢」，加護病房護理長陳仙媚帶領護理師設計舒適抱枕，減輕病患俯臥不適，並由復健部醫師林卓逸利用視訊進行呼吸復健，讓下降的血氧可以回復到健康人的水準。

在醫療團隊照顧下，女病患2日順利拔管，7日因病情穩定後轉出加護病房，與先生團聚，目前兩人恢復良好，今天下午雙雙出院。