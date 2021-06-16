台南第二批疫苗將到 市府擬加設中型社區接種站

台南市12日獲配5萬6000劑由日本提供的阿斯特捷利康（AZ）疫苗，接種作業進行中，下一批3萬餘劑預計明天到位，市府計畫加開至少5處社區中型接種站，盼使施打更有效率。

台南市政府衛生局長許以霖在今天下午的市府新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會中表示，台南市12日共獲配5萬6000劑AZ疫苗，當天下午展開施打，今天上午統計共已施打2萬3604人，因今、明兩天廣泛施打，預計5萬6000劑接種會在明天會告一段落。

許以霖表示，中央預計在明天撥配另外3萬1700劑到台南，因應第2批疫苗到達，考量先前民眾反映各接種地點交通及停車不便等問題，已在各社區尋找適合地點，設立至少5處中型接種站，兼顧交通便利，也能讓長者們就近施打。

記者會中有媒體詢問台南市長黃偉哲對於防疫第3期警戒是否可能調整的看法，黃偉哲表示，進入第3級警戒至今差不多也滿月，但宣布警戒是中央流行疫情指揮中心權限，指揮官陳時中今天說不排除任何可能，對於各地的狀況，很感謝國人積極配合。

黃偉哲表示，日前台南有1名婦人看到有人不戴口罩在戶外跑步，見義勇為上前制止，雖然男子遭移送裁罰，但婦人也遭對方提告，恐怕有觸犯強制罪的嫌疑，市府在道義上很感謝他們努力維持防疫規定，但也呼籲市民不要觸法，對於這名熱心的婦人，市府會研議是否給予法律上的協助。