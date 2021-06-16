曾文水庫蓄水仍不足 嘉義地區依舊減量供水

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，近日持續降雨，嘉義仁義潭與蘭潭水庫蓄水率高於去年同期，但因曾文水庫目前蓄水率才21%，嘉義、台南地區減量供水橙色燈號未解除。

鄒漢貴表示，曾文水庫除負擔台南市用水，也供應嘉義地區部分用水；近日持續降雨，嘉義仁義潭與蘭潭水庫蓄水率已高於去年同期，但因曾文水庫目前蓄水率才21%，低於去年同期，嘉義、台南地區減量供水橙色燈號未解除。

鄒漢貴表示，若下波梅雨鋒面持續帶給曾文水庫進水，將報旱災中央災害應變中心檢討，是否取消減量供水的橙色燈號。

依據南區水資局資料，今天仁義潭有效蓄水率74%、蘭潭有效蓄水率55%，兩座水庫有效蓄水量合計2386萬噸，超過去年同期2369萬噸；曾文水庫今天有效蓄水率21%，去年這時35%，蓄水量比去年同期少了7000萬噸。

台灣自來水公司第五區管理處副處長吳界明表示，近日仁義潭每日進水量都超過100萬噸，若持續下去，下個月仁義潭蓄水率可達9成，嘉義地區每日平均用水量約30萬噸，加上外縣市的支援，到冬季用水無虞。

中央氣象局指出，受西南風影響，今天雲林至屏東地區有局部大雨發生的機率，午後嘉義山區有局部短暫雷陣雨。吳界明說，這樣的天氣，雨就會落在仁義潭集水區。