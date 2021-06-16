快訊

7成5不滿意柯防疫 柯文哲：人在做天在看 不是電腦在看

國台辦對台企透過上海復星買BNT疫苗釋善意 郭辦回應了

曾文水庫蓄水仍不足 嘉義地區依舊減量供水

中央社 / 嘉義縣16日電

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，近日持續降雨，嘉義仁義潭與蘭潭水庫蓄水率高於去年同期，但因曾文水庫目前蓄水率才21%，嘉義、台南地區減量供水橙色燈號未解除。

鄒漢貴表示，曾文水庫除負擔台南市用水，也供應嘉義地區部分用水；近日持續降雨，嘉義仁義潭與蘭潭水庫蓄水率已高於去年同期，但因曾文水庫目前蓄水率才21%，低於去年同期，嘉義、台南地區減量供水橙色燈號未解除。

鄒漢貴表示，若下波梅雨鋒面持續帶給曾文水庫進水，將報旱災中央災害應變中心檢討，是否取消減量供水的橙色燈號。

依據南區水資局資料，今天仁義潭有效蓄水率74%、蘭潭有效蓄水率55%，兩座水庫有效蓄水量合計2386萬噸，超過去年同期2369萬噸；曾文水庫今天有效蓄水率21%，去年這時35%，蓄水量比去年同期少了7000萬噸。

台灣自來水公司第五區管理處副處長吳界明表示，近日仁義潭每日進水量都超過100萬噸，若持續下去，下個月仁義潭蓄水率可達9成，嘉義地區每日平均用水量約30萬噸，加上外縣市的支援，到冬季用水無虞。

中央氣象局指出，受西南風影響，今天雲林至屏東地區有局部大雨發生的機率，午後嘉義山區有局部短暫雷陣雨。吳界明說，這樣的天氣，雨就會落在仁義潭集水區。

水庫 嘉義 曾文

延伸閱讀

仁義潭恢復湖光山色美景 再有梅雨橘色燈號可望調降

曾文水庫蓄水回升 南部二期稻作供灌露曙光

南部蓄水率低？南水局表示曾文水庫超爭氣已「逆轉勝」

午後陣雨助攻 嘉義仁義潭與蘭潭水庫「一天進帳2個月用水」

相關新聞

台南「快閃接種法」為長輩施打疫苗 基層認為這點勝出

日本捐贈的AZ疫苗，台南市提供85歲以上長者先施打，採用「就近施打」原則，與市內117間診所合作，在所有行政區共推出15...

雲嘉南分署線上就業博覽會 1800家廠商釋出1萬5千職缺

新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊就業市場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為了即將畢業的社會新鮮人及受疫情影響的求職民眾...

醫護到102歲人瑞住宅打疫苗足甘心 翁章梁到宅探視

嘉義縣政府服務年長者，百歲人瑞由衛生單位到宅施打疫苗，行動不便老人家由醫生到宅評估，設籍外縣市、但居住在嘉義縣的老人家一...

台南溫室氣體總排放量10年降2成 低碳社區不能等

台南市政府積極打造低碳永續城市，每年補助區里、社區執行與推廣各項低碳工作，全市已有345里參與低碳永續家園認證評等。今年...

南大附中工地傳偷傾倒廢棄物 校方將開挖釐清

國立南大附中太陽能光電工地，疑偷倒廢棄物，經住戶側錄舉發，民進黨立委陳亭妃、市議員陳秋萍今勘查譴責，校方表示，將會同環保...

疫情導致募血有難度 台南逾20場次捐血活動都延後

疫情期間募血困難，加上醫療用血增加，全台大缺血，各捐血中心平均僅剩3.3天的庫存量，台南捐血中心表示，學校、部隊、公司都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。