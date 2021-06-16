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醫護到102歲人瑞住宅打疫苗足甘心 翁章梁到宅探視
嘉義縣政府服務年長者，百歲人瑞由衛生單位到宅施打疫苗，行動不便老人家由醫生到宅評估，設籍外縣市、但居住在嘉義縣的老人家一樣可以打疫苗；縣長翁章梁上午到六腳鄉溪厝村高齡102歲陳火成家中探視，陳阿公身體硬朗，活動自如，衛生所醫護人員到宅評估後，幫他打AZ疫苗。
嘉縣85歲以上長輩15日開打疫苗，除民雄、新港、中埔、大林、鹿草、朴子、水上、布袋鄉鎮市開設大型接種站，百歲人瑞由衛生單位到宅服務，偏鄉地區也由衛生所人員實施集中或到宅接種。
翁章梁由六腳鄉長陳川崎陪同，前往六腳鄉蒜東村85歲長輩龔玉桂家中，關懷疫苗施打後的健康情形力，龔玉桂屏東人，住女兒蒜東村婆家。她說打完疫苗後，沒發燒，只有手臂微微酸痛；同樣住蒜東村的親家母高齡92歲，行動不便，有慢性疾病史，下午由衛生所醫生到宅評估是否適合施打疫苗。
六腳老人比例高達27.03％，65歲以上老人6007人，陳川崎考量老人行動不便，在社區廣設接種站，翁章梁到正義村社區視察疫苗施打情形，交代工作人員要讓長輩保持社交安全距離。
翁章梁說，除大型接種站，考量醫療能量、施打人數和體貼老人家，衛所會到每個庄頭為老人家提供問診評估和接種服務，每天會針對接種工作開檢討會，透過不斷檢討，讓疫苗施打速度更快、更順暢，尤其醫護人員很辛苦，「暝無暝、日無日」，目的就是為台灣整體保護力打拚，15日85歲以上長輩開打第1天排定施打3085人，實際接種2863人，接種率92.8％。
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