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台南溫室氣體總排放量10年降2成 低碳社區不能等

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局打造低碳社區，加強綠美化。圖／南市環保局提供
台南市環保局打造低碳社區，加強綠美化。圖／南市環保局提供

台南市政府積極打造低碳永續城市，每年補助區里、社區執行與推廣各項低碳工作，全市已有345里參與低碳永續家園認證評等。今年低碳社區改造計畫已啟動，即日起至7月30日受理申請，包含低碳永續家園示範營造、低碳永續家園評等認證維護管理。

市長黃偉哲表示，執行低碳行動以來，已有6個區、9個里取得銀級認證，行政區銀級數量為全國第一。另台南市最新溫室氣體總排放量為2104.36萬噸CO2e，與10年前相較，下降21.7%，已確實達到成效。其中安平區公所於20187年取得銅級認證評等，以「低碳生活」及「永續經營」為經營理念，推動淨灘活動共同保護安平漁光島海灘潔淨，結合當地社區小舖成立市集，舉辦剖蚵大賽及體驗教學活動，使遊客體驗在地文化同時為環境盡分心力。

環保局長謝世傑表示，環境永續為南市施政願景之一，全市已有多個社區以低碳旅遊、在地食材、綠色生活等主題營造低碳家園。例如，大內區石城里以特產酪梨為主題，推動低碳旅遊活動以及鼓勵食用在地食材，減少食物碳足跡。七股區樹林里致力於綠美化、舊建築再利用、建置綠牆綠籬等，以達到減碳、美化、宜居的綠色社區；仁德區二行里透過志義工培訓成立河川巡守隊、推動災害潛勢分析以及災害防救等氣候變遷調適行動，提升居民防災意識、打造韌性社區。

相關資料已公告於環保局網站 (https://reurl.cc/9ZgpZd)及台南市咱ㄟ低碳城市網 (https://reurl.cc/r2Xyy)，洽詢電話(06)268-6751轉268或356。

氣候變遷 巡守 義工

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