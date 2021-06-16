南大附中工地傳偷傾倒廢棄物 校方將開挖釐清

國立南大附中太陽能光電工地，疑偷倒廢棄物，經住戶側錄舉發，民進黨立委陳亭妃、市議員陳秋萍今勘查譴責，校方表示，將會同環保局開挖、釐清，協助調查。

這處工地位於南大附中實習農場，之前因設置太陽能光電基樁，引發住戶反彈，學校、廠商暫時停止作業，與居民溝通。不過有居民發現，日前疫情期間，工地竟有貨車進入，並由怪手挖洞，疑似偷埋廢棄物，全程都被拍攝。

陳亭妃與陳秋萍說，廠商起初還稱埋工地中的磚塊、垃圾，卻被揭發廢棄物從工地外運入，已要求警方調閱沿路的監視器畫面，保全證據。

校方表示，將會同環保局進行開挖，勘驗所埋的物品，並協助調查，並函文要求廠商，說明、改善，若有相關法律責任，一定追究到底，這是學子們的實習場地，保護師生健康、安全，絕不容許有非法傾倒、掩埋。