疫情導致募血有難度 台南逾20場次捐血活動都延後

疫情期間募血困難，加上醫療用血增加，全台大缺血，各捐血中心平均僅剩3.3天的庫存量，台南捐血中心表示，學校、部隊、公司都無法安排捐血活動，至少有20多個場次都延後，現階段只能盡力找可停捐血車的路邊，但有時要借廁所會被店家婉拒，因此舉辦捐血活動有侷限，希望大家還是能踴躍捐血。

目前國內血液庫存量持續偏低，截至6月14日，全台各捐血中心合計的貯血量平均僅有3.3天庫存量，其中A型血為3.5天、B型血為4.4天、O型血為2.7天、AB型血為3.1天，呈現相當緊繃的狀態。

台南捐血中心指出，歷年暑假前約5月底、6月初，都會到學校「衝一波」募血，學校部分大概占總血源3成，但此波疫情從5月中開始，所以學校都無法去。南科原本也有多家企業預計7、8月要辦捐血活動，但因疫情選擇延後，至少影響20多個場次。

由於疫情變化大，許多店家也戰戰兢兢，台南捐血中心表示，近來他們積極尋找能在路邊停捐血車的地方，但部分店家會婉拒借廁所，所以他們會向正在停課的學校借門口擺放捐血車，捐血中心除了會再持續找適合停捐血車的地方，同時也鼓勵民眾到固定捐血室捐血。

6月19日本周六上午8點到下午5點在小東捐血室、上午9點到下午5點在永康探索公園有捐血活動，贈送高級晶彩碗2入。台南一中東寧路、勝利路口上午9點到下午5點捐血活動，送7-11商品券或全聯商品券。下營國小前在上午9點到下午4點半的捐血活動送3公斤白米。

20日上午10點到下午6點在東區復興國小大門口也有舉行捐血活動，贈超商商品券。上午10點到下午6點在安南區和順公有零售市場前捐血成功送白米。上午9點到下午5點在學甲慈濟宮前，送三合一多功能快速充電線。

另外，嘉義捐血站及垂楊捐血室在19、20日也有辦捐血活動，送洪昌麻辣火鍋禮券。