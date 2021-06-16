快訊

直播／台中2例9旬長者接種疫苗後死亡 指揮中心下午2時說明

太扯！疫情期間聚賭警送辦68人 中壢大賭場挨罰500萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情導致募血有難度 台南逾20場次捐血活動都延後

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
疫情期間募血困難，加上醫療用血增加，全台大缺血，各捐血中心平均僅剩3.3天的庫存量。記者鄭維真／攝影
疫情期間募血困難，加上醫療用血增加，全台大缺血，各捐血中心平均僅剩3.3天的庫存量。記者鄭維真／攝影

疫情期間募血困難，加上醫療用血增加，全台大缺血，各捐血中心平均僅剩3.3天的庫存量，台南捐血中心表示，學校、部隊、公司都無法安排捐血活動，至少有20多個場次都延後，現階段只能盡力找可停捐血車的路邊，但有時要借廁所會被店家婉拒，因此舉辦捐血活動有侷限，希望大家還是能踴躍捐血。

目前國內血液庫存量持續偏低，截至6月14日，全台各捐血中心合計的貯血量平均僅有3.3天庫存量，其中A型血為3.5天、B型血為4.4天、O型血為2.7天、AB型血為3.1天，呈現相當緊繃的狀態。

台南捐血中心指出，歷年暑假前約5月底、6月初，都會到學校「衝一波」募血，學校部分大概占總血源3成，但此波疫情從5月中開始，所以學校都無法去。南科原本也有多家企業預計7、8月要辦捐血活動，但因疫情選擇延後，至少影響20多個場次。

由於疫情變化大，許多店家也戰戰兢兢，台南捐血中心表示，近來他們積極尋找能在路邊停捐血車的地方，但部分店家會婉拒借廁所，所以他們會向正在停課的學校借門口擺放捐血車，捐血中心除了會再持續找適合停捐血車的地方，同時也鼓勵民眾到固定捐血室捐血。

6月19日本周六上午8點到下午5點在小東捐血室、上午9點到下午5點在永康探索公園有捐血活動，贈送高級晶彩碗2入。台南一中東寧路、勝利路口上午9點到下午5點捐血活動，送7-11商品券或全聯商品券。下營國小前在上午9點到下午4點半的捐血活動送3公斤白米。

20日上午10點到下午6點在東區復興國小大門口也有舉行捐血活動，贈超商商品券。上午10點到下午6點在安南區和順公有零售市場前捐血成功送白米。上午9點到下午5點在學甲慈濟宮前，送三合一多功能快速充電線。

另外，嘉義捐血站及垂楊捐血室在19、20日也有辦捐血活動，送洪昌麻辣火鍋禮券。

捐血中心 疫情

延伸閱讀

全台鬧血荒！ 剩3.3天庫存 衛福部急喊話「相當緊繃」

今年已連辦12場捐血 台南歸仁團委會希望辦到沒血荒

疫情鬧血荒 「世界捐血人日」Facebook邀民眾挽袖捐血

疫情致血庫告急 台南弘開善德基金會明辦捐血呼籲響應

相關新聞

疫情導致募血有難度 台南逾20場次捐血活動都延後

疫情期間募血困難，加上醫療用血增加，全台大缺血，各捐血中心平均僅剩3.3天的庫存量，台南捐血中心表示，學校、部隊、公司都...

台南一期稻作月底完成收割 濕穀價優於去年

台南一期稻作上月底陸續收割，目前進入尾聲，預估月底全部完成，迄今收購價格優於去年，農政單位持續監控行情中。

仁義潭恢復湖光山色美景 再有梅雨橘色燈號可望調降

本月初接連2波梅雨鋒面雨，帶給嘉義豐沛雨量，讓供應縣市民生工業用水的番路鄉仁義潭水庫進帳豐，蓄水量回升到71.64%，生...

醫護到102歲人瑞住宅打疫苗足甘心 翁章梁到宅探視

嘉義縣政府服務年長者，百歲人瑞由衛生單位到宅施打疫苗，行動不便老人家由醫生到宅評估，設籍外縣市、但居住在嘉義縣的老人家一...

台南溫室氣體總排放量10年降2成 低碳社區不能等

台南市政府積極打造低碳永續城市，每年補助區里、社區執行與推廣各項低碳工作，全市已有345里參與低碳永續家園認證評等。今年...

南大附中工地傳偷傾倒廢棄物 校方將開挖釐清

國立南大附中太陽能光電工地，疑偷倒廢棄物，經住戶側錄舉發，民進黨立委陳亭妃、市議員陳秋萍今勘查譴責，校方表示，將會同環保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。