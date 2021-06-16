水情未完全舒緩 黃偉哲：二期稻供灌應謹慎思考

鋒面降雨及午後對流影響，台南曾文、烏山頭及南化等主要水庫蓄水總量逾2億2000萬公噸，台南市長黃偉哲今天表示，台南水情未完全舒緩，嘉南二期稻作是否逐量供灌應謹慎思考。

黃偉哲今天指出，台南曾文、烏山頭及南化等3座主要水庫蓄水總量逾2億2000萬公噸，但嘉南灌區二期稻作供灌用水量也要2億多公噸，加上民生用水需求，台南水情雖好轉，嘉南二期稻作逐量供灌仍應謹慎思考。

黃偉哲表示，目前水庫供應農業用水並無限制，閘門一開，大量農業用水便閒置在田裡，非常耗水，若能推行智慧供灌，在田裡有水情況下，適時將水閘門關閉，至少省水2/3，台灣應發展智慧供灌，節約用水，打造農民及民生雙贏局面。

水利署南區水資源局今天中午前最新水情資訊顯示，全台最大水庫曾文水庫有效蓄水量1億917萬公噸，蓄水率21.42%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量4683萬公噸，蓄水率59.6%；南化水庫有效蓄水量7205萬公噸，蓄水率79.19%。