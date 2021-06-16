台南AZ疫苗施打逾2萬人 接種率42.15%

日本捐贈124萬劑新冠肺炎AZ疫苗，台南市配發5萬6000劑，12日下午開打；台南市政府今天上午統計，台南已施打2萬3604人，接種率42.15%。

台南市長黃偉哲今天指出，日本捐贈124萬劑新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，提供75歲以上長者施打，六都普遍採取集中施打策略，以大型接種站施打，台南市則以「就近施打」為原則，除推出安心接送和到府接種外，更和台南117間診所合作，在全市37個行政區設立154個小型社區接種站。

台南市政府衛生局統計，台南平均每14.23平方公里就有一個接種據點，在數量或密度上排名六都第2，僅次於台北市。台南每名長者離最近接種站平均直線距離2.9公里，以時速30公里計算，15分鐘車程內就能抵達。東區、永康區、新營區、新市區、歸仁區的直線距離更少於1.5公里，5分鐘內抵達。

台南市每個小型接種站每天平均施打101人，每小時14人；小型接種站簡化動線複雜度，長輩到熟悉場所也能提高施打意願。

台南市政府衛生局長許以霖表示，高密度小型接種站不只體貼長輩，縮短交通時間，更可分散施打，降低群聚風險，疏散交通車流。

台南市政府研究發展考核委員會主委戴偉峻說，台南昨天已為1萬4362名85歲以上長者完成施打。若加上端午連期期間已完成接種的醫療人員和高接觸風險族群，台南接種人數共2萬3604人施打，接種率42.15%；台南市政府有信心數天內天達成100%。