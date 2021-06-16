睹物思親！扁媽遺物曝光 兩塊阿扁作文獎牌珍藏半世紀

前總統陳水扁的母親陳李慎在今年初過世，阿扁總統今早在新勇哥物語分享母親遺物，小小盒子內是兩塊他就讀初中時的作文獎牌，珍藏有56年之久，簡短話語道訴無盡思念。

扁媽在2021年1月15日過世，阿扁胞弟整理媽媽遺物，發現小小盒子存放56年的秘密，裡面是兩塊獎牌。阿扁回憶說，1965年冬天，他當時就讀台南縣麻豆曾文中學初三，代表台南縣參加台中市舉行的第一屆全國國語文競賽，獲得初中作文組第二名，作文題目「看報」。

半世紀前往事歷歷在目，當年的作文題目也沒忘記，他說，當時台南縣初賽、複賽題目，分別為「我們的國父」、「領袖與國家」。看見媽媽將獎牌珍藏多年，思念之情湧上心頭，阿扁總統最後感性說「謝謝媽媽幫忙保留到現在」。