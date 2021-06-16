台南白河蓮子產季到 市府推公版包裝掛保證

台南市白河區生產的蓮子近日進入產期，今年產量受缺水影響較往年減少，市府農業局輔導農會統一設計印有「白河在地蓮子」及蓮農資訊的包裝袋，向消費者保證是在地新鮮產品。

台南市政府農業局長謝耀清今天表示，每年6月上旬至7月中旬為台南白河蓮子盛產期，各產地近日已開始採收，新鮮的蓮子營養豐富，口感佳，甜鹹入菜皆宜，是夏日養生聖品，此時是購買最佳時機。

謝耀清指出，台南白河蓮花栽種面積居全台之冠，但今年受乾旱缺水影響，栽種面積較去年減少約70公頃，僅剩170公頃左右，因此今年蓮子產量比去年少，但價格與去年持平，消費者可到產地選購，也可以透過電話或網路直銷宅配到府。

他說，農業局為加強推廣白河在地蓮子，輔導農會統一設計蓮子包裝袋，印有「白河在地蓮子」字樣及蓮農的住址及連絡電話，由生產的蓮農向消費者保證，消費者可上網向白河區農會、白河區青農聯誼會、將軍山農場等單位訂購當季新鮮蓮子。