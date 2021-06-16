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東石鄉小七店員確診 在地社群、議員團結抗疫送消毒液

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣議員姜梅紅(右)設置「低劑量二氧化氯消毒液」補充站。圖／姜梅紅提供
嘉義縣議員姜梅紅(右)設置「低劑量二氧化氯消毒液」補充站。圖／姜梅紅提供

嘉義縣新增東石鄉1名確診本土新冠肺炎7-11超商女店員，因感染源不明，店員接觸者眾多，引起民眾擔心；在地臉書社群「東石之美」版主余仁傑，呼籲大家不要獵巫，不要道聽塗說捕風捉影，團結抗疫，獲大批網友鄉親支持；議員姜梅紅送鄉親消毒液。

沿海首例本土確診案發生後，東石鄉公所與環保局全鄉清消，日前有人發現清潔隊員清消，地方就傳出有人確診，民眾人心惶惶。余仁傑說，「東石發生第一例確診案例，希望大家不要獵巫，不要道聽塗說捕風捉影，不要散佈沒經確實疫情消息，最重要是，不要歧視或責怪確診者和她家人，她是受害者，為了生活不得已，且她既沒趴趴走、也沒有知情不報。

大家恐慌不是她故意造成的，大家應理性看待，她比我們都還難過，我們該做的是鼓勵她、祝福

她、多給她支持力量，幫助她走過這段艱辛日子，東石人是有水準的，我們不是理盲只會怪罪別人的人！東石人加油、團結一心一度過難關！」

網友說，「確診店員是熱情善良的人，請大家替她加油打氣，戰勝病毒，超商店員在高風險環境下工作，接觸的人多又來自各方，還要摸許多紙本鈔票零錢貨品，希望大家出入超商做好防疫跟實名制，保護自己也保護別人！」

東石議員姜梅紅向同事陳文忠議員，爭取設置「低劑量二氧化氯消毒液」補充站，她感謝強靂企業董事長林銘賢贊助消毒液，請鄉親自備不透光的2號或5號塑膠瓶桶，用法跟漂白水使用方式一樣，已經稀釋，裝回家環境消毒使用。東石補充站設置點：永屯村永靈宮 (永屯村43號)廟埕拜亭內，感謝管理委員會提供場地及用水 (另添加午時水)；朴子服務處也有設置：朴子市博文街10號（大同國小後面）。

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