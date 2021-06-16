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疫情關懷不打烊！嘉義縣居家托育中心線上陪伴保母父母
新冠肺炎疫情嚴竣，全台三級防疫，托嬰中心配合疫情暫停托育服務，嘉義縣居家托育服務中心雖減少面訪次數，但關懷不停歇，除關懷停托幼兒及其健康情形，另透過社群軟體跟保母及家長分享養育、教育等相關影音及資訊，陪伴保母及父母度過疫情。
嘉義縣居家服務中心提供影音服務，除具教育、教學意義外，兼具多元、有趣巧思，內容包括中心拍攝教學影片，如副食品製作，包括南瓜泥、黃金蒸蛋的作法、教玩具製作如顏色萬花筒、寶寶沐浴時的備品及注意事項、疫情期間如何做好清潔消毒工作，維護寶寶及家人健康，還有更多豐富教養知識及逗趣賀節防疫影片，歡迎上網觀看。
另，因應疫情期間無法開辦實體學習課程，但學習不懈怠，保母們的在職研習仍可透過「E等公務園學習平台」及「育兒親職網」進行線上課程學習。
縣府社會局提醒，原申請育兒津貼及托育補助家長，家庭防疫補貼補助款昨天起陸續撥入家長申請時檢附帳戶，嘉縣計約5千名2歲以下幼童受惠。
未領取育兒津貼及托育補助家庭，可在線上申請或透過ATM下載，線上申請網址為：行政院孩童家庭防疫補貼網http ://10000.gov.tw/，詳細申請步驟及方式，可上衛生福利部紓困4.0 網站查詢，網址：https://covid19.mohw.gov.tw/ch/cp-5188-61248-205.html。托嬰中心及保母因疫情收入減少達50%或停托者，也可在線上申請紓困，網址：ttps://covid19relief.mohw.gov.tw/，或可諮詢衛生福利部1957專線。
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