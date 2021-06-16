台南一期稻作月底完成收割 濕穀價優於去年

台南一期稻作上月底陸續收割，目前進入尾聲，預估月底全部完成，迄今收購價格優於去年，農政單位持續監控行情中。

近來台南午後對起熱對流驟雨，外界關切台南一期稻作收成情形，台南市政府農業局說，近日雖然下大雨，但一期稻作收割已近尾聲，大雨影響不大。

農業局表示，台南溪北地區收穀作業即將完成，收購價格為每百台斤溼穀970元，仍較往年高，市長黃偉哲指示農業局隨時注意一期作稻穀收購價格，必要時採取相關因應措施。

農業局長謝耀清表示，南市110年一期稻作因配合停灌，種植面積只有5310公頃，已於5月底開始進入收割期，溼穀收購價格較去年同期上漲，每百台斤溼穀最高開出1070元行情。

後壁區是台南最大穀倉，當地芳榮米廠表示，梅雨來臨後，收購價格略有下跌，但目前仍維持在970元至980元左右，有少數含水率高於公糧收購32度及有發芽稻穀，收購價才跌至850元左右。