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台南一期稻作月底完成收割 濕穀價優於去年
台南一期稻作上月底陸續收割，目前進入尾聲，預估月底全部完成，迄今收購價格優於去年，農政單位持續監控行情中。
近來台南午後對起熱對流驟雨，外界關切台南一期稻作收成情形，台南市政府農業局說，近日雖然下大雨，但一期稻作收割已近尾聲，大雨影響不大。
農業局表示，台南溪北地區收穀作業即將完成，收購價格為每百台斤溼穀970元，仍較往年高，市長黃偉哲指示農業局隨時注意一期作稻穀收購價格，必要時採取相關因應措施。
農業局長謝耀清表示，南市110年一期稻作因配合停灌，種植面積只有5310公頃，已於5月底開始進入收割期，溼穀收購價格較去年同期上漲，每百台斤溼穀最高開出1070元行情。
後壁區是台南最大穀倉，當地芳榮米廠表示，梅雨來臨後，收購價格略有下跌，但目前仍維持在970元至980元左右，有少數含水率高於公糧收購32度及有發芽稻穀，收購價才跌至850元左右。
黃偉哲表示，南市溪北地區水稻已進入收割尾聲，剩溪南一些種植胡蘿蔔及馬鈴薯田區較慢，預估再2周將全部收割完成。如果農民發現田區稻穀有穗上發芽情形，請主動向土地所在地公所通報因應處置。
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