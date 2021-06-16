仁義潭恢復湖光山色美景　再有梅雨橘色燈號可望調降

本月初接連2波梅雨鋒面雨，帶給嘉義豐沛雨量，讓供應縣市民生工業用水的番路鄉仁義潭水庫進帳豐，蓄水量回升到71.64%，生態觀察家暨攝影師蘇家弘觀察拍攝湖光山色情景再現；南區水資源局說，嘉義屬水庫型供水，庫容量有限，再有一波梅雨，減量供水橘色燈號調降可能性大。

南區水資源局副局長鄒漢貴說，中央抗旱應變小組會針對水情滾動檢討，雖然嘉義仁義潭及蘭潭水庫蓄水量超過5成，但庫容量不大，且目前蓄水量較去年同期少，再有一波梅雨，橘色燈號調降可能性大，嘉義用水仍由雲林湖山水庫支援。

依水資局統計，仁義潭蓄水量1811萬立方公尺，水位101.77公尺，快接近滿水位105公尺，蓄水率71.64；蘭潭蓄水量484萬立方公尺，水位69.27公尺，滿水位75.38公尺，蓄水率52.44%，2座水庫合計蓄水量3451萬立方公尺。

水公司第五區管理處說，以目前蓄水量，供應到8月不成問題；上月仁義潭清淤加上長期乾旱，部分淹沒區庫底聚落遺跡浮現，包括昔日小橋墩、磚塊水泥蓋、竹筏擱淺，隨著梅雨帶來豐沛雨量，庫底遺跡又淹沒。