嘉市警局接種率倒數 曝最新數字駁「派出所超過7成5」

根據警政署統計至本月14日止，警察人員公費疫苗接種以花蓮3%最低，其次是宜蘭22%、澎湖32%、嘉義市33%，對此，嘉市警局指出，屬外勤、第一線有接觸風險的員警，有意願者幾乎都已施打，派出所更超過75%接種，全警局的接種率最新數字應為37.6%。

嘉市衛生局指出，警察目前能接種為列第二類，市警局已造冊提報686人，這批名單內陸續施打，此名單的人員，本周接種就將超過52%，不過嘉市非疫情熱區，且單看市警局整體的施打率數字，來認定施打比例低，並不精確。

嘉市警局行政科指出，極力爭取同仁能打疫苗，不過主導權非在市警局，屢次只要獲分配劑量，就不斷造冊，希望能打到；目前第一線有意願者，幾乎都已完成注射疫苗，派出所的接種率超過75%，而若以嘉市警局的警職總數811人，現共305人施打，最新數字應是37.6%。