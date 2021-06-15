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總統府發三點聲明：菲律賓未對台提出疫苗協助 也未致函

消防防疫勤務龐大 張麗善帶美食暖前線人員的胃

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣消防局長林文山（左二）、縣長張麗善（左三）今天帶水果、飲品及乾糧到專責防疫隊關懷前縣防疫人員。圖／雲林縣政府提供
雲林縣消防局長林文山（左二）、縣長張麗善（左三）今天帶水果、飲品及乾糧到專責防疫隊關懷前縣防疫人員。圖／雲林縣政府提供

雲林縣此次獲配2.4萬劑AZ疫苗，今天開始於20鄉鎮市較為空曠的學校或宮廟設置疫苗快打站，優先為85歲以上長者施打，縣消防局出動第1、2、3大隊共24輛救護車待命，縣長張麗善今天除至各站視察，也帶多種美食到專責防疫隊麥寮北5消防分隊慰勞防疫人員，希望大家保持健康，蓄滿能量持續為民服務。

雲林縣24處快打站依各鄉鎮市村里，分時段分流施打，同步讓全縣85歲以上長者接種AZ疫苗，接續再視施打率，依序開放80至84歲、75至79歲長者施打，逐步提升群體防護力。

張麗善表示，雲林縣消防局編制北5分隊、六合分隊作為防疫專責應變隊，兩分隊皆配置3部專責救護車，自去年疫情爆發以來，第一線人員不分晝夜，執行個案送醫（含居家隔離者）採檢勤務計777件次，另協助居家隔離者載返檢疫場所勤務達574件次。

今年5月19日開始三級警戒至今，防疫專責應變隊不到1個月內，已高強度執行送醫（含居家隔離者）採檢勤務411件次，協助居家隔離者載返檢疫場所勤務343件次，至6月13日止已服務1186人次。

張麗善說，前線人員站在防疫最前端，每次出勤都身處在染疫風險之中，今天準備水果、飲料及乾糧等美食慰勞防疫英雄，感謝大家勞心勞力付出，守住縣民安全、安心居住環境的堅強防線，希望讓大家儲備好體力對抗疫情，早日迎接解封時刻。

雲林縣消防局長林文山（右起）、縣長張麗善今天帶水果、飲品及乾糧到專責防疫隊關懷前縣防疫人員。圖／雲林縣政府提供
雲林縣消防局長林文山（右起）、縣長張麗善今天帶水果、飲品及乾糧到專責防疫隊關懷前縣防疫人員。圖／雲林縣政府提供

AZ疫苗 居家隔離 張麗善

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