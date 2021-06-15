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期待疫情快解封！ 台南黃金海岸沙灘美景重現

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區黃金海岸灣裡及喜樹段完成養灘工程，重現大片沙灘景象。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區黃金海岸灣裡及喜樹段完成養灘工程，重現大片沙灘景象。記者鄭惠仁／攝影

台南市南區黃金海岸喜樹、灣裡段受到海平面上升、防波堤等人工設施影響，20年前寬百餘公尺的沙灘僅剩幾十公尺，船屋旁更幾乎沒沙灘。近年來進行拯救而逐漸改善，去年底起大面積養灘，將北沙南移，目前整個工程已完成，恢復往日景象。居民期待疫情快解封，暑假迎接戲水人潮，帶動觀光效應。

黃金海岸綿延3、4公里，由二仁溪到海巡署第四海巡隊，其中喜樹、灣裡段在20年前因有大片沙灘，是南市最美麗水域，15年前這裡每到周末假日仍有許多遊客，並發展出多樣化的水上運動。但受到海平面上升，以及安平港南北防波堤的興建等影響，黃金海岸的沙逐漸往北漂，造成灣裡、喜樹段的沙減少，海岸向內縮，鯤鯓段的沙增多，海岸線向外移。

其中灣裡段靠近船屋的海岸，幾乎已沒有沙灘，浪大時海浪直撲堤岸。為此，水利署第六河川局對黃金海岸進行人工養灘，並設置8支突堤，防止沙往北漂。經約7年的持續觀察與養灘，發現已趨穩定，在季節變換間已能達到沙源的平衡，去年底進行近1公里的大面積養灘，沙源全來自北側鯤鯓段，並且加高已沉陷的凸堤。整個工程已經完工，沙灘面積大幅增加，再現20年前黃金海岸面貌。

台南市水利局表示，以黃金海岸地形及現狀，夏天因西南氣流、颱風等影響，沙易被海浪颳到北側，等秋冬東北季風吹起，又有部分沙被颳到南側，禿堤的加高對防止灣裡、喜樹海灘的沙往北漂有幫助。

目前工務局正在船屋進行景觀改善工程，部分工程已完工，居民都期待，隨著黃金海岸美麗沙灘重現，加上周遭景觀改善，能恢復往日風華，帶動觀光效應。

台南市南區黃金海岸灣裡及喜樹段完成養灘工程，重現大片沙灘景象。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區黃金海岸灣裡及喜樹段完成養灘工程，重現大片沙灘景象。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區黃金海岸灣裡及喜樹段完成養灘工程，重現大片沙灘景象。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區黃金海岸灣裡及喜樹段完成養灘工程，重現大片沙灘景象。記者鄭惠仁／攝影

沙灘 北漂 海巡署

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