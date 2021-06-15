嘉義男子揹年邁母排隊接種疫苗 感動醫護

嘉義縣85歲以上長者優先接種新冠肺炎疫苗，今天先在民雄、新港、水上及大林等4鄉鎮施打，其中水上鄉1名男子揹著年邁母親排隊施打疫苗，舉止感動醫護人員。

嘉義縣85歲以上長者自今天起施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，約有9100名老人家登記接種，嘉義縣政府協調縣內區域級以上醫院協助施打。今天先在民雄鄉、新港鄉、水上鄉及大林鎮等4鄉鎮進行社區疫苗施打。

台中榮總嘉義暨灣橋分院院長李世強指出，院方今天出動50名「快打部隊」到水上鄉協助注射疫苗，現場不時看見子女或孫子女對長輩呵護貼心扶持畫面，其中1名中年男子揹著行動不便母親排隊施打疫苗，著實讓人感動。

李世強表示，施打疫苗採日式「宇美町」加「ALLIN ONE」規劃方式，長者完成報到，先在施打區定位施打後，不移動開始觀察，觀察無礙即可離開返家；若有不適症狀，立即移至旁邊緊急處理區處置。每天每場次最高可打800至1000人次，不但速度快，安全也加分。

嘉義縣衛生局指出，台中榮總嘉義暨灣橋分院協助水上、竹崎、朴子、番路等鄉鎮市施打疫苗；大林慈濟醫院則協助大林、中埔、梅山及溪口等鄉鎮市。