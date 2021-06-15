曾文水庫蓄水回升 南部二期稻作供灌露曙光

台南各主要水庫經過近日幾波鋒面降雨補充水情好轉，曾文水庫半個月來增加的蓄水量已接近1整座南化水庫容量，也使今年二期稻作供灌露出曙光，但能否順利施灌仍待進步評估。

嘉南地區曾文及烏山頭水庫灌區今年第1期稻作因缺水休耕，地方各界及農民都在關注預定期程已近的第二期稻作是否能順利供灌。

經濟部水利署南區水資源局指出，曾文水庫在5月30日中午12時的蓄水量為1830萬立方公尺，蓄水率約3.5%，受惠於近半個月來的鋒面降雨及午後雷陣雨「下對地方」，配合水源調度策略，到今天中午12時已增加了約8788萬立方公尺水量，幾乎多出1座南化水庫蓄水量，使曾文及烏山頭水庫灌區農業供灌露出曙光。

南水局副局長鄒漢貴表示，預估二期稻作所需的總用水約2億立方公尺，目前旱象確有舒緩跡象，但仍未完全解除。曾文、烏山頭水庫總蓄水量約1億5000萬立方公尺，是否能順利供灌，必須再經專業評估，仍籲請民眾持續力行節水。

台南市長黃偉哲在今天市政會議中表示，相關單位應持續監測水情，以利必要時做調度，並請農業局評估今年二期農作供灌的可能性。另外，低窪社區的汛期防護及緊急應變措施，也都要確實到位。

依南水局下午5時的觀測資料，曾文水庫蓄水量1億694萬立方公尺，蓄水率20.99%；烏山頭水庫蓄水量4683萬立方公尺，蓄水率59.6%；主要供應民生用水的南化水庫蓄水量6989萬立方公尺，蓄水率76.82%。