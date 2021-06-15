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南部蓄水率低？南水局表示曾文水庫超爭氣已「逆轉勝」

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南部蓄水率低？南水局表示曾文水庫超爭氣已「逆轉勝」。圖／南水局提供
南部蓄水率低？南水局表示曾文水庫超爭氣已「逆轉勝」。圖／南水局提供

去年7月開始南部地區旱象嚴重，所幸今年5月底梅雨鋒面及午後雷陣雨逐漸「下對地方」，各主要水庫蓄水量紛紛上升。有效容量達5億956萬立方公尺的曾文水庫，蓄水量5月30日中午只剩1830萬立方公尺、蓄水率約3.5%，一路爬升至今天中午已達1億618萬立方公尺，蓄水率達20.8%，即將突破21%。

南水局副局長鄒漢貴表示，很多人認為21%沒什麼，但因曾文水庫水容量很大，這樣已足足增加約8800萬立方公尺，「多了近一整座的南化水庫蓄水量」。南部水資源局表示，這讓曾文、烏山頭水庫灌區今年農業供灌看好，「也帶領嘉義台南兩地水情逆轉勝」。

雖然近日午後熱對流降雨頻傳，台南曾文、烏山頭、南化3大水庫持續進水，其中，曾文水庫蓄水量已破億萬噸，3大水庫總蓄水量來到2億多噸，蓄水量明顯提升，今年度過缺水危機的機會大增，不過水利署南區水資源局表示，雖有機會度過缺水，但旱象還未解除，民眾仍應節約用水。

南化水庫 曾文 旱象

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