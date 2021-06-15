前線防疫人員最辛苦！ 雲林送暖行動為警醫護打氣
今天是615警察節，西螺福興宮循例送禮物答謝西螺警分局守護地方治安，福興宮董事長楊文鐘說，今年疫情升溫，除訂製300件「太平媽POLO衫」讓警員穿著舒適值勤，另也準備一批防護面罩增添警方防疫利器；古坑華南社區也發起千杯咖啡挺醫護活動，捐贈1200包耳掛咖啡送至台大雲林分院，用行動為第一線人員加油。
楊文鐘說，警方堅守岡位執勤，疫情期間還需投入各項防疫工作，守住防疫前線，廟方今年不送行動電源，改設計排汗POLO衫，送警員每人一件太平媽潮T和一副防護面罩，讓執勤警員防疫更安全。
西螺警分局長張明盛代表受贈POLO衫與防護面罩，他直呼「真是很特別的警察節！」禮物相當實用，警民同心協力防疫，相信必能平安度過這波疫情考驗。
古坑鄉華南社區也選擇能力所及的方式發揮愛心，提撥部分社區產業銷售盈餘，捐贈1200包純粹台灣、華南特調、橙鄉華南等三款耳掛咖啡，溫暖台大雲林分院醫護人員，盼前線人員也能像一般人一樣自在品嘗一杯咖啡、喘息片刻。
督導賴雅玫說，醫護人員不分晝夜堅守岡位，只要有心有力，大家都能在疫情嚴峻期間，善用自我力量，發揮愛心付出，為我們所生活的這片土地，積累點滴希望。
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