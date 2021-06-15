今年已連辦12場捐血 台南歸仁團委會希望辦到沒血荒
救國團台南市歸仁區團委會今天舉辦捐血活動，主辦人會長郭江海因為得知血荒嚴重，去年連辦18場，今年更加碼，至今已連辦12場，下一場預計26日上午九點到下午五點繼續在歸仁區公所前舉辦，下個月至少還有兩場，希望一直辦到沒有缺血為止。
歸仁團委會舉辦的捐血除捐血中心固定贈品，還有童樂食光早午餐卷、吉安醫院執行長陳皇宇送的洗髮乳，歸仁文化街53手作烘焙坊徐雅芳五穀麵包、安平市場郭勝義送自養的鹹水吳郭魚、龍邦保全老闆娘顏佩羽送關廟麵，送給捐血民眾。另歸仁鄉民葉致遠贊助志工、捐血中心人員午餐且承諾以後午餐都算他的，希望大家都來共襄盛舉越多人越好。
為什麼要一直辦捐血活動？郭江海說，捐血中心一直有血荒，而且現在疫情嚴重，醫療用血壓力更大、大家要多捐血、表達力挺醫護人員，今年肯定會比去年還要放更多場。
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