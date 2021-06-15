嘉市50元疫苗計程車打不通？ 社會處曝：忙到一個上午跑200趟

嘉義市83歲以上長輩今天起在港坪體育館接種疫苗，市府推出「疫苗接種特約計程車」配套，市民預約從家裡搭去打疫苗、單趟只需負擔50元，不過台灣基進嘉義黨部接獲陳情指「電話根本打不通」；社會處表示，一直增派人手協助處理，也籲不需服務的民眾別占線。

目前50輛計程車投入特約服務，市府社會處人員透露，光今天上午初步估計就跑200多趟次，還有1輛車載來港坪體育館超過5次，幾乎都沒停過。

台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤指出，今上午接獲民眾陳情說，計程車電話根本打不通，黨部也實際測試，業者電話確實無法接通，他認為，希望嘉市府推出政策的同時，也要確保有辦法執行。

社會處長林家緯說，計程車公會、社會處一直增派人手協助處理調度，加入的計程車司機也超過50人，且持續增加中，不過預約電話需要詳細問長輩的住址，要花一些時間處理，難免會有占線狀況，請市民多嘗試幾次並耐心等待，也呼籲不需要使用服務的民眾不要占線，讓有需要者快速預約。