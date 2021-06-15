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聲音照相取締顯效果 南市提高執法頻率

中央社 / 台南15日電

疫情期間避免群聚是防疫重要考量，台南市政府環保局今天表示，提高移動式聲音照相科技執法頻率，從原本平均每月10次，預計至少提高為一個月17、18次。

環保局空氣及噪音管理科表示，今年1月起開始執行聲音照稽查取締，一開始對設備很陌生，但幾個月下來已熟悉上手，科技執法也漸有成效。1至5月分析可能違規的聲音照相資料後，已告發13件超過管制標準的車輛，另通知到檢38輛，告發車輛將依違規情節處新台幣1800元至3600元不等罰款。

依環保局人員轉述山區追焦熱區派所警員的觀察，啟動聲音照相並且實際開出告發單，這項新興取締稽查似已逐漸在車友界傳開，近來接獲陳情噪音案件呈減少趨勢。

環保局表示，今年編列經費要再購置聲音照相設備，估計2個月內就會有新設備陸續加入，噪音取締量能將有效提升，原本平均每月10次聲音照相執法，預計至少提高為一個月17、18次。噪音陳情熱點，包括山區182線道、台3線，以及市區重要幹道如東門路、大灣路、中華路、安平路、生產路等都是執勤重點。

民眾發現噪音車輛，可協助記下車號、地點、時間，妨礙安寧事實及證據(影像、照片)至噪音車檢舉網站https://noisecar.epa.gov.tw/public/pub_news.asp檢舉，環保局將通知到檢。

噪音 疫情

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