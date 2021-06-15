拉大距離降低群聚 學甲選在體育館打疫苗卡安心

台南市政府今天上午針對高齡長輩施打疫苗，學甲區公所下午起安排在學甲區綜合體育館施打，避免群聚及拉大防疫安全距離，還準備電風扇降低悶熱感，迄未傳出施打不適情事。

台南市政府說，這次施打對象以85歲以上長者、75歲以上領有或具有重大傷病卡及原住民身分，市民不用預約、不用排隊，由市府造冊通知。

學甲區長張明寶表示，學甲區85歲以上有500多人，為提供安心施打的環境，6月11日全面完成體育館整理及清消，今早召集全區13位里幹事會同衛生所、戶政事務所召開疫苗施打暨分工會議，有關疫苗施打通知、到府施打造冊、75歲以上有重大傷病卡者申請，皆已於當日完成。