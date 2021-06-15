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台南高齡者疫苗開打 首日估可打8000人

中央社 / 台南15日電

台南市今天開放85歲以上長者、75歲以上領有重大傷病卡及75歲以上具原住民身分者接種新冠肺炎疫苗，各區公所針對行動不便的長者提供接送服務，預估今天可施打8000人。

日本日前捐贈124萬劑阿斯特捷利康（AZ）的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗給台灣，台南獲中央配送首批5萬6000劑並於12日下午從長照機構開始施打，13日至14日於各醫院、東區復興國中、新營體育場、慈濟基金會善化聯絡處設立的大型接種站協助第1至3類人員接種。

台南市衛生局指出，今天依照中央流行疫情指揮中心公告的疫苗接種順位，開放85歲以上長者、75歲以上領有重大傷病卡及75歲以上具原住民身分長者接種疫苗，全市目前開設30家衛生所、107家診所及13家醫院等，共計150個疫苗施打點，預計今日可施打8000人。

黃偉哲表示，台南市採取不用預約，由區公所、里幹事主動通知符合施打資格的長者於指定時間、地點就近施打疫苗，並提供安心接送或到宅施打服務，讓長者都打得到疫苗。

他說，有部分區里回報，上午有部分施打點等待施打疫苗的人數較多，為了避免長輩在戶外等待曝曬，區公所將增設帳篷，也有里長建議，民眾可先打電話到診所了解目前排隊狀況，以分散人流。

黃偉哲表示，符合施打資格但行動不便的長者，可向區公所登記，區公所里鄰系統將利用長照車、復康巴士或由區公所、里長、里辦公處協助載送等方式，提供安心接送施打疫苗服務；至於臥病在床的長者，亦可先向公所登記，由衛生所媒合診所提供到宅服務，讓長者都能順利施打疫苗。

疫苗 衛生所 新冠肺炎

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