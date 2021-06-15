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台南COVID-19儀表板2週25萬人訪 增疫苗地圖

中央社 / 台南15日電

台南市政府5月31日推出「台南COVID-19儀表板」，短短10天超過25萬人次到訪。13日起更配合日本捐贈疫苗施打，增列疫苗施打整合資訊與地圖，提供民眾第一手完整資訊。

台南COVID-19儀表板」為全台第一個地方政府COVID-19儀表板。台南市長黃偉哲表示，以已有超過25萬人次造訪量，相當於每分鐘12人到訪，以一個政府資訊網頁來說，成績非常亮眼。

台南市政府智慧城市辦公室副主任、研究發展考核委員會主委戴偉峻今天指出，「台南COVID-19儀表板」最受民眾青睞功能是「確診足跡地圖」，民眾在1張圖上就可看到確診個案說明與彼此之間的傳染源關係。

戴偉峻表示，隨這3天台南疫情「+0」，全國整體疫情逐步趨緩，日本124萬劑疫苗開始施打，民眾對疫苗資訊需求已超越確診足跡。因此智慧城市辦公室與智慧發展中心、衛生局聯手，將這次台南5.6萬的日本捐獻疫苗施打資訊，全部予以統合，民眾同樣透過1張「疫苗施打地圖」，就能輕鬆知道優先施打族群、施打日程與施打地點，讓台南疫苗政策公開透明。

台南市衛生局長許以霖表示，總數5.6萬劑日本捐贈疫苗施打對象，由市府統一造冊和通知，民眾只需在家等候，不需預約或到現場排隊。透過「台南COVID-19儀表板」高曝光率，能再將這些資訊清晰傳達給民眾。

許以霖說，民間對於疫苗使打政策一直有諸多討論，南市府原則都依中央政策執行，也透過儀表板清晰呈現，以減少外界疑慮。

疫苗 COVID-19 日本

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