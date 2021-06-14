端午連假朝天宮商圈空蕩蕩 應驗「北港人做3月呷1冬」

端午假期今天結束，3天連假，雲林縣北港朝天宮廟前老街依舊空蕩蕩，有小吃店從母親節停業至今已超過1個月，店家叫苦卻也苦笑說，古早北港俗語「北港人做三個月呷1冬」，意思是北港朝天宮進香期3個月，天天車水馬龍，人潮不斷，生意很好做，進香期所賺的，就足夠吃1年，疫情再不解除，這句俗諺果真要應驗了。

每年端午節假期北港朝天宮遊客甚多，尤其廟旁一家「龍井小吃店」內一座300年的古井，水質清澈甘甜，享有盛名，每年都有來自全國各地遊客到北港拜拜，順便取用「午時水」回家，或洗或飲平安，成為北港端午一大特色。

疫情影響，3端午連假，原本人潮熱鬧的北港朝天宮廟前老街，如今卻冷清不見人煙，廟旁「龍井」大排長龍取用「午時水」的盛況不再，龍井小吃店老板王清波說，為避免取水群聚，今年奉媽祖指示，首度取消「午時水」供應，不過因有人奉神明旨意，須在午時喝水或洗淨，所以他仍備用少量井水供應，今天有10幾名外地遊客專程來取水。