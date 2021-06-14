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嘉義市85歲有意打疫苗僅4成多 施打年齡下修為83歲以上
新冠疫苗預定明天開始施打，嘉義市府日前宣布從85歲以上市民開始施打，各里施打意願不一、約4成多，市府昨晚依施打率滾動修正，施打年齡下修為83歲以上市民；另部分里長反應，東區到港坪體育館比較遠，建議下一波增加東區體育館施打點。
嘉義市民政處長劉美鳳表示，自從宣布85歲以上市民可以施打疫苗後，各里幹事和里長都積極聯繫里民施打疫苗意願，依昨晚調查統計資料，85歲以上長者施打意願不到5成，為提升本次施打人數，立即滾動式調整，讓83歲以上長者也可以施打。
嘉義市長竹里長江振章表示，里內85歲以上長輩有70多人，約40人有意願，大多數都支持市府疫苗施打政策，但抱怨施打點在港坪體育館、距離比較遠，對於長輩移動真的比較不方便， 建議市府下次在東區體育館增加一個施打點。
翠岱里長陳金虎指出，里內85歲以上長輩有98人，僅26人有意願，下修到83歲以上有意願的人也不多，很多長輩都認為待在家中，群聚感染風險低，也擔心疫苗副作用。
荖藤里長許雪賢則說，「里民很支持打疫苗！」。里內長者有意願施打的比例相當高，約8成都想盡速施打疫苗，多數子女都願意載家長去，部分得知可搭乘防疫計程車、價格公道，都說到時自行搭車去就好。
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